Tragedia a Ostia: auto travolge padre e figlia in piazzale Magellano, morto 91enne

Una passeggiata estiva trasformata in dramma a due passi dal mare. Un uomo di 91 anni ha perso la vita e la figlia di 61 è rimasta gravemente ferita dopo essere stati travolti da un’automobile a Ostia.

La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, nella cornice di piazzale Magellano, all’altezza del civico 33.

Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti, un’Audi A3 condotta da un 53enne italiano avrebbe improvvisamente sbandato, perdendo aderenza con l’asfalto e scagliandosi sui due pedoni che stavano camminando lungo la strada.

L’impatto si è rivelato devastante: per l’anziano novantunenne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto all’istante a causa dei traumi riportati.

La corsa d’urgenza al San Camillo e i rilievi sui test

I soccorsi del 118 sono scattati a strettissimo giro. La donna di 61 anni è stata stabilizzata sul posto dall’équipe medica e trasferita in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma, dove si trova ricoverata in condizioni critiche.

Anche il conducente del veicolo, rimasto sotto shock, è stato accompagnato dai sanitari presso il nosocomio San Giovanni Addolorata: per l’uomo sono stati disposti gli esami clinici di rito per la rilevazione del tasso alcolemico e l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, passaggi decisivi per definire il quadro delle responsabilità penali.

Indagini della Polizia Locale: al vaglio velocità e malore

I Rilievi scientifici e le indagini sulla dinamica dell’incidente sono stati affidati agli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale.

I vigili urbani hanno isolato il tratto stradale di piazzale Magellano per raccogliere le componenti meccaniche dell’auto ed eventuali testimonianze di passanti presenti al momento dello schianto.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano una manovra azzardata legata all’alta velocità o un improvviso malore del conducente che potrebbe avergli fatto perdere il controllo del volante.

Il fascicolo è ora all’attenzione della Procura della Repubblica di Roma per le successive decisioni giudiziarie.

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