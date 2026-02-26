Tre ragazze del Liceo artistico Enzo Rossi alla finale mondiale del concorso Junk Kouture

Tre ragazze di 17 anni del Liceo artistico Enzo Rossi di Roma (IV Municipio), frequentanti l’indirizzo moda, hanno partecipato alla finale mondiale del concorso Junk Kouture dopo selezione regionale e nazionale del loro abito portando a casa il premio “best performance award”.

L’abito è stato realizzato con materiale di riciclo ed intitolato “The Golden Phoenix Fortune” rappresentando la rinascita grazie alla creatività delle ragazze di carte dei biscotti della fortuna, tovaglie e carta da imballaggio.

Le ragazze si chiamano Asia Rubini, Viviana Furgiuele e Hanyun Xu.

