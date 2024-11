Trovato ferito e sotto choc vicino alle strisce pedonali: 79enne soccorso all’alba sull’Aurelia

Lo scorso 2 novembre, poco prima delle sei del mattino, un uomo di 79 anni è stato trovato ferito lungo la via Aurelia, nei pressi dell’incrocio con via Cardinal Mastrangelo.

La scena, avvolta dal mistero, ha dato il via a un’indagine da parte dei carabinieri per far luce sulle circostanze dell’accaduto.

Il 79enne, titolare di un bar della zona, è stato scoperto riverso sull’asfalto vicino alle strisce pedonali da un passante, che ha immediatamente chiamato il 112.

In stato di choc e con un taglio evidente sulla testa, l’anziano non ricordava cosa fosse successo. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente, trasportandolo d’urgenza in codice rosso al policlinico Agostino Gemelli.

Per fortuna, pur riportando ferite significative, l’uomo non è in pericolo di vita.

I carabinieri stanno ora lavorando per chiarire se si sia trattato di un investimento da parte di un pirata della strada, poiché le ferite sembrano poco compatibili con un’aggressione.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini di sorveglianza della zona, nella speranza di individuare il veicolo o di raccogliere elementi utili a ricostruire l’incidente.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙