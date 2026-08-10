Tuffo fuori programma nella Fontana delle Naiadi: turista tedesco bloccato dalla Polizia Locale

Nemmeno l’avvio della seconda metà di agosto e i continui controlli delle forze dell’ordine riescono a frenare il fenomeno dei bagni fuorilegge nei monumenti della Capitale.

Questa mattina, un turista tedesco di 42 anni si è tuffato all’interno della Fontana delle Naiadi, nel cuore di piazza della Repubblica, venendo immediatamente intercettato e bloccato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

A far scattare l’intervento delle caschi bianchi è stata la tempestiva segnalazione di alcuni passanti e residenti, indignati alla vista dell’uomo immerso nell’acqua della vasca monumentale progettata a fine Ottocento da Mario Rutelli.

L’intervento della pattuglia e l’uscita dalla vasca

Una pattuglia del I Gruppo Centro, già impegnata nei consueti servizi di pattugliamento e presidio delle aree storiche del Centro Storico, è piombata nel piazzale in manciata di minuti.

I vigili hanno imposto al 42enne di uscire immediatamente dall’acqua e lo hanno condotto a bordo vasca per le procedure di rito e la verifica dei documenti.

Trattenuto per la contestazione formale degli addebiti, nei confronti dell’uomo sono scattate le sanzioni previste per la tutela dei beni culturali della città:

Sanzione amministrativa: contravvenzione staccata ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, che vieta in modo tassativo qualsiasi tipo di immersione, anche parziale, nelle fontane storiche e artistiche della città;

Daspo urbano: applicazione immediata dell’ordine di allontanamento dal perimetro del centro storico, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti sulla sicurezza e il decoro urbano.

Controlli a tappeto per difendere il patrimonio artistico

L’episodio si inserisce nel quadro delle capillari attività di vigilanza quotidiana dispiegate dal Comando Generale della Polizia Locale nei luoghi simbolo della Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza