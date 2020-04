Tutte storie necessarie è on line

Nei bei tempi dell’anno scolastico 2019… BLUE DESK (Via Orazio Coclite, Roma,

3334904007 3476459675) ha curato un grande progetto di cinema, lungo un anno, con 5 scuole di Roma (superiori e medie) e un centinaio di studenti provenienti da Torpignattara a Tor Bella Monaca.

Un progetto che ha portato alla realizzazione di un film corale di 40 minuti, TUTTE STORIE NECESSARIE, in cui s’intrecciano più storie, più identità in formazione e più intimità.

È stato un percorso di avvicinamento al linguaggio cinematografico che non si è limitato alla parte nozionistica, ma che ha permesso ai ragazzi di lavorare sull’idea di narrazione a partire da se stessi, dalla società in cui vivono e dai luoghi che abitano.

Parallelamente al laboratorio di cinema gli studenti hanno incontrato e dialogato con la Casa Internazionale delle Donne, con psicologi e psichiatri della Network Europeo per la Psichiatria Psicodinamica e con l’ Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – ANPI di Centocelle.

-------------------------------------

Sostieni Abitarearoma

con una donazione libera... Per una informazione libera -------------------------------------

Realizzato grazie al contributo di MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca e MiBACT Ministero dei Beni Culturali, e sostenuto da molti partner istituzionali, il film che ne è venuto fuori è stato presentato in anteprima a Dicembre a Roma al Nuovo Cinema Aquila e, se non fosse arrivato ciò che è arrivato, sarebbe stato presentato ufficialmente a Marzo con tutte le istituzioni.

“Dall’inizio del lockdown – dichiarano gli organizzatori di BLUE DESK – i giovani protagonisti fremevano giustamente per renderlo pubblico e poter finalmente far vedere un lavoro a cui tengono e che li ha segnati. E quindi arriviamo ad oggi, alla condivisione del film, anticipata dal breve video che trovate in alto in cui alcuni dei partecipanti aprono lo scrigno delle emozioni che l’esperienza gli ha lasciato.È il giusto aperitivo. Guardatelo e poi godetevi il film”.

✔ Si può trovate il film ❝TUTTE STORIE NECESSARIE❞ (40′) qui: https://bit.ly/2VKIUKz