Tutti i big del Golden Gala in mostra

ATLETICA, GOLDEN GALA, LE PAROLE DEI BIG ALLA VIGILIA

I big del Golden Gala Pietro Mennea hanno animato la mattinata di conferenze stampa per la 39esima edizione del meeting, la quarta tappa italiana del circuito IAAF Diamond League che sarà di scena domani sera, giovedì 6 giugno, allo stadio Olimpico di Roma. Introdotto dal presidente FIDAL Alfio Giomi e dal Meeting Director Luigi D’Onofrio, l’incontro con la stampa ha visto come protagonisti gli azzurri Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi, insieme a tanti campioni dell’atletica mondiale. Spazio alle velociste dei 100 metri, la britannica Dina Asher-Smith e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou, alla mezzofondista britannica Laura Muir (1500 metri) e alla statunitense Brittney Reese (lungo). Poi le regine dei salti, ancora una volta l’una contro l’altra sulla pedana dell’asta, Katerina Stefanidi e Sandi Morris, e lo statunitense Rai Benjamin, specialista dei 400 ostacoli.

TORTU NEI 200 STELLARI: “LA GARA PIU’ IMPORTANTE”

Una gara stellare. Domani sera alle 21.25 lo stadio Olimpico di Roma è pronto a trattenere il fiato per venti secondi, e molto probabilmente meno, per i 200 metri del Golden Gala Pietro Mennea. L’azzurro Filippo Tortu sbarca tra gli “alieni” della velocità mondiale, in un parterre d’eccezione che da favoritissimi propone gli statunitensi Noah Lyles (19.65 di personal best) e Michael Norman(19.84), e il turco campione del mondo ed europeo Ramil Guliyev (19.76).

Per il primatista italiano dei 100 metri è la terza partecipazione consecutiva al Golden Gala, dopo il 20.34 sui 200 di due anni fa che resiste ancora come primato personale (nella distanza che non ha più frequentato dai Mondiali di Londra 2017), e dopo il 10.04 sul rettilineo sotto la Monte Mario nella scorsa stagione, preludio al meraviglioso 9.99 di Madrid che poche settimane dopo lo ha reso il primo sprinter italiano sotto i 10 secondi. A Roma, stavolta, sarà ancora più difficile, a giudicare dalla qualità degli avversari, stelle mondiali sicure protagoniste della rassegna iridata di Doha in autunno. Qui tutte le star dei 200 metri nella volata che potrebbe rivelarsi la più veloce di sempre sul suolo italiano: il riferimento è il 19.82 del 1988 di Carl Lewis al Sestriere. Filippo Tortu: “Quale occasione migliore di Roma per tornare a correre i 200 metri? Sono molto legato al Golden Gala e ogni volta che partecipo trovo avversari sempre più forti. Sono certo che sarà un’atmosfera unica e conto i minuti per arrivare a domani. Sogno un grande risultato davanti al Presidente della Repubblica, per me è un onore da italiano, da atleta delle Fiamme Gialle e da sportivo.

Oltre me e Gimbo Tamberi ci saranno tanti altri azzurri ed è una bella occasione per tutta l’atletica italiana di mettersi in luce. Questa è la gara col livello tecnico più alto che abbia mai affrontato nella mia carriera e voglio confrontarmi con i migliori al mondo: naturalmente il favorito è Lyles, ma anche Norman ha fatto risultati di livello mondiale e Guliyev è il campione iridato. Il mio obiettivo è sempre quello di migliorarmi, magari non soltanto di pochi centesimi. Lyles lo ricordo bene nei 100 ai Mondiali under 20 di Bydgoszcz e soprattutto ricordo… la sua schiena. Speriamo stavolta di vederla da più vicino!

Lui ha ottenuto grandissimi risultati, io cerco di seguirlo, e domani è la prima volta che torniamo a correre insieme. I 200 metri potrebbero essere la mia specialità, ma questo ce lo dirà la gara dell’Olimpico: sono molto ottimista di poter esprimere al meglio quello che ho fatto vedere negli ultimi metri dell’esordio sui 100 a Rieti nel 9.97 ventoso. È sicuramente una tappa importante, ma è comunque soltanto un momento di avvicinamento ai Mondiali di Doha, il vero obiettivo della stagione. Nei 200 serve più di una prova per essere perfetti e io non gareggio su questa distanza da quasi due anni. Mi aspetto una curva molto veloce e spero di ‘morire’ un pochino meno di due anni fa negli ultimi metri”.

TAMBERI A ROMA: “VICINO AL SALTO CHE VOGLIO”

Mezza barba, spettacolo intero. Alle 20.15 di domani gli occhi dello stadio Olimpico di Roma saranno tutti rivolti verso la pedana del salto in alto: inizia lo show di Gianmarco Tamberi al Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della IAAF Diamond League: “Roma è una delle mie gare preferite, mi aspetto tanta gente allo stadio Olimpico – le parole di “Gimbo” Tamberi (Fiamme Gialle), campione europeo indoor a Glasgow in marzo con 2,32 – gareggiare in Italia mi dà tanta spinta. Le aspettative come sempre sono alte, la condizione è buona e sono pronto. Domani il vero spettacolo saranno i tifosi in tribuna e sicuramente ci divertiremo insieme”. Tutto risolto dopo il piccolo stop che gli ha suggerito di rinunciare alla trasferta in Asia per l’esordio stagionale: “Shanghai e Nanchino le ho evitate per uno ‘stupido’ problema al piede destro. Ho pensato che non sarebbe stata la migliore idea partire per la Cina e ho preferito rinviare l’esordio all’aperto al Golden Gala.

Adesso mi sento ancora meglio della stagione indoor, e gli aspetti tecnici stanno migliorando giorno dopo giorno. Sono davvero vicino al salto che voglio. Non so se lo troverò già domani a Roma, oppure a Rabat la prossima settimana, o ancora a Opole il 23 giugno. Ma ci siamo quasi”. Un ultimo sguardo al passato, prima di pensare al futuro: “Il Tamberi prima dell’infortunio? È un riferimento che non posso abbandonare. ‘Quel saltatore’ era arrivato a 2,39 e mi dà stimoli per superarlo”. Da battere all’Olimpico c’è tanta nobiltà: dagli ucraini Bohdan Bondarenko (2,42 in carriera) e Andriy Protsenko (2,40), all’australiano Brandon Starc e il giapponese Naoto Tobe, dal tedesco campione europeo Mateusz Przybylko al bielorusso argento continentale Maksim Nedasekau.

GOLDEN GALA: PARLANO LE STAR MONDIALI

Le parole delle velociste Asher-Smith e Ta Lou, della mezzofondista Muir, dell’ostacolista Benjamin e delle saltatrici Reese (lungo), Stefanidi e Morris (asta).

http://www.fidal.it/content/Golden-Gala-le-star-mondiali-alla-vigilia/121809

GIOMI: “GOLDEN GALA, ATMOSFERA DA VIVERE”

“Ci auguriamo di vivere una bella atmosfera, con tante persone che partecipano tifando a favore di tutti”. Con queste parole il presidente della FIDAL Alfio Giomi ha aperto a Roma la conferenza stampa di presentazione alla vigilia del Golden Gala Pietro Mennea dello stadio Olimpico. Sono stati anche consegnati i premi giornalistici FIDAL 2017-2018 dedicati alla memoria di Alfredo Berra (stampa) e Paolo Rosi (tv-radio): i vincitori sono Andrea Buongiovanni, Fabio Monti, Maurizio Ruggeri, Andrea Schiavon. “È un onore e un orgoglio – le parole del presidente FIDAL Alfio Giomi – organizzare un meeting così importante, in particolare quest’anno perché per la prima volta sarà presente in tribuna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Stavolta si sente maggiore interesse e attenzione rispetto ad altre edizioni. Vorremmo arrivare il più vicino possibile a riempire lo stadio nel suo assetto per l’atletica, che prevede 42 mila spettatori. Ma siamo abituati anche a programmare. Pensando al futuro, vediamo a Milano la prossima edizione del Golden Gala nel 2020 e probabilmente anche nel 2021. Non solo per l’indisponibilità dello stadio Olimpico di Roma, a causa dei lavori per gli Europei di calcio, ma anche per riprendere a Milano una grande tradizione dell’atletica e costruire le basi per avere nel 2022 il Golden Gala a Roma e un importante meeting internazionale a Milano. Un’alternativa poteva essere Napoli, ma a Milano sono previsti investimenti significativi, di 3 milioni di euro, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale. Qui avremo 14 italiani in gara e siamo orgogliosi dei nostri giovani, a cominciare da Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu, che ci stanno aiutando a rendere l’atletica più piacevole per tutti. Con una nuova generazione di atleti italiani in crescita, vogliamo candidare la città di Roma a ospitare gli Europei di atletica nel 2024, a cinquant’anni dall’edizione del 1974, e credo la squadra italiana potrà essere protagonista in quell’occasione”.

SEGUE: http://www.fidal.it/content/Giomi-Golden-Gala-atmosfera-da-vivere-/121807

GOLDEN GALA IN TV: DIRETTA SU RAISPORT

Il Golden Gala Pietro Mennea di giovedì 6 giugno sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport+HD dalle 20 alle 22. La trasmissione sarà disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme: terrestre, via satellite e in diretta streaming sul web, all’indirizzo www.raiplay.it .

Programma ufficiale

6 giugno 2019

13:45 Staffetta 12×200 Batterie Uomini e Donne Giovanili

17:05 Lancio del Giavellotto Donne

18:05 400m Donne Master

18:15 400m Uomini Master

18:25 1 Miglio Donne Master

18:30 Getto del Peso Uomini

18:35 Salto in Lungo Donne

18:35 1 Miglio Uomini Master

18:45 100m Donne Master

18:55 100m Uomini Master

19:05 100m Donne Fisdir

19:15 100m Uomini Fisdir

19:15 Salto con l’Asta Donne

19:25 100m Donne Paralimpici

19:35 100m Uomini Paralimpici

19:45 Staffetta 12×200 Finale Uomini e Donne Giovanili

20:03 400m Ostacoli Uomini

20:13 400m Ostacoli Donne

20:15 Salto in Alto Uomini

20:23 800m Uomini

20:30 Salto Triplo Uomini

20:35 100 metri Donne

20:45 5000m Uomini

21:05 400m Donne

21:15 1500m Donne

21:25 200 metri Uomini

21:35 110m Ostacoli Uomini

21:45 3000 siepi Uomini

GOLDEN GALA, LA GUIDA GARA PER GARA

Gara per gara, ecco il programma e le star dell’edizione numero 39 del Golden Gala Pietro Mennea di giovedì 6 giugno (ore 19:30-22), quarta tappa della IAAF Diamond League 2019.

IL SERVIZIO COMPLETO: http://www.fidal.it/content/Golden-Gala-2019-la-guida-gara-per-gara/12139

AZZURRO GOLDEN, 14 ITALIANI ALL’OLIMPICO

Tanta Italia in un Golden Gala Pietro Mennea che può sognare con gli atleti di casa. C’è la ribalta internazionale per 14 italiani nella notte delle stelle allo stadio Olimpico di Roma, giovedì 6 giugno.

SEGUE: http://www.fidal.it/content/Azzurro-Golden-14-italiani-all-Olimpico/121785

GOLDEN GALA: MASTER IN PISTA ALL’OLIMPICO

Anche quest’anno il Golden Gala Pietro Mennea sarà un evento per tutti. Nel pomeriggio di giovedì 6 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma, torneranno le gare dedicate agli atleti master per la sesta volta di fila. Complessivamente si svolgeranno 6 gare “over 35” a invito, tenendo conto soprattutto dei risultati ottenuti nella rassegna tricolore indoor che è servita come prova di selezione.

SEGUE: http://www.fidal.it/content/Golden-Gala-Master-in-pista-all-Olimpico/121797

PARALIMPICI, SPRINTER AL GOLDEN GALA

L’appuntamento mondiale del Golden Gala Pietro Mennea allo Stadio Olimpico di Roma apre anche quest’anno all’atletica paralimpica. Nella quarta tappa della IAAF Diamond League, giovedì 6 giugno, sono state inserite quattro gare di velocità: due per gli atleti FISPES, i 100 metri paralimpici femminili e maschili dedicati alle categorie dei non vedenti (T11) e ipovedenti (T12-T13), e altrettante per la FISDIR, che vedranno impegnati atleti con sindrome di Down (C21).

SEGUE: http://www.fidal.it/content/Paralimpici-sprinter-al-Golden-Gala/121789

PALIO DEI COMUNI, FESTA PER 2500 RAGAZZI

Correre allo stadio Olimpico tra gli applausi del pubblico, sulla stessa pista che pochi minuti dopo sarà infiammata dai migliori atleti del mondo. È l’emozione che farà vibrare circa 2500 giovani atleti di ogni angolo d’Italia, protagonisti dell’edizione 2019 del Palio dei Comuni, il tradizionale evento di apertura del Golden Gala Pietro Mennea allo stadio Olimpico di Roma. Giovedì 6 giugno si accende con 191 staffette la sfida di velocità 12×200 che trascinerà nello stadio della Capitale l’entusiasmo straripante dei ragazzi per un’esperienza indimenticabile. Le prime scintille inizieranno alle 13.45: è questo l’orario di start delle batterie, quattordici in tutto, per terminare intorno alle 17. Il primo round promuoverà la migliori nove squadre alla finalissima che scatterà alle 19.45, proprio a ridosso del programma clou del Golden Gala. È di nuovo caccia al record della manifestazione: lo scorso anno i ragazzi romani del Municipio X lo hanno fissato a 5:31.46. Qualcuno sarà in grado di superarli?

SEGUE (con tutte le squadre iscritte e le batterie):http://www.fidal.it/content/Palio-dei-Comuni-festa-per-2500-ragazzi!/121769

Credits foto: Colombo/Fidal