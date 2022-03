Tutto Pasolini al Cinema Aquila

Sabato 12 marzo alle ore 18.00 presso il Cinema Aquila di Roma si terrà la presentazione del libro Tutto Pasolini (Gremese editore) con Piero Spila e Claudio De Pasqualis. L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna Pasolini 100 al Pigneto. Nel corso dell’incontro verrà presentato anche l’ultimo romanzo di Giuseppe Manfridi dedicato a Pasolini: Il profeta e la diva, ufficialmente in concorso tra i titoli proposti dagli Amici della domenica per la LXXVI edizione del Premio Strega https://www.premiostrega.it/il-profeta-e-la-diva/

TUTTO PASOLINI

A cura di Piero Spila, Roberto Chiesi, Silvana Cirillo, Jean Gili

https://www.libreriagremese.it/libro/tutto-pasolini/

Scrittore “corsaro”, poeta d’opposizione, cineasta suscitatore di “scandalo”, Pier Paolo Pasolini è stato un instancabile protagonista di polemiche e l’autore di folgoranti anticipazioni su fenomeni ancora all’ordine del giorno (la deriva capitalistica, l’omologazione culturale, il consumismo del superfluo, lo sviluppo senza progresso). A 100 anni dalla nascita e a 47 anni dalla morte, Pasolini è ancora a noi contemporaneo e costituisce un “caso” politico-culturale a cui si fa continuo riferimento. Eroe del nuovo ma attento ai valori del passato, rivoluzionario incline alla contraddizione, votato alla classicità ma pronto a sperimentare linguaggi anche inediti, portato allo spiazzamento e all’intempestività, con la sua opera sterminata e proteiforme (narrativa, poesia, cinema, teatro, saggistica) ha affrontato temi generali ed eterni come il destino dell’uomo, il mito della Natura e della Storia, il senso sacro della vita e della morte, facendone materia di confronto, sfida, spesso provocazione. La forza e l’inesauribile vitalità della sua voce sono il tema di Tutto Pasolini, un volume che con il contributo di 50 saggisti, accademici e critici militanti italiani e francesi, presenta l’Opera Omnia dell’Autore, mettendone in evidenza la profondità e la straordinaria attualità.

L’EVENTO

PASOLINI 100 AL PIGNETO

https://culture.roma.it/appuntamento/pasolini-100-al-pigneto/

Il 5 marzo del 22 nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini; nell’anno del centenario della sua nascita, Dal 5 al 27 marco il Pigneto lo ricorda con “PASOLINI 100 Al Pigneto” un evento diffuso di cinema, fotografia, letteratura, poesia e arte.

Tra gli ospiti: Pupi Avati, Dacia Maraini, Ninetto Davoli e tanti altri grandi nomi del panorama culturale italiano.

In questi giorni è possibile visitare la Mostra fotografica diffusa con piu di 100 fotografie realizzata da Eticaarte in collaborazione con l’Archivio Storico di cinema Enrico Appetito. Una temporary exhibition, dal 5 al 27 marzo 2022, 100 immagini del set e del fuori set dei film Medea e Decameron dell’Archivio Enrico Appetito realizzate dal fotografo di scena Mario Tursi. La mostra sarà presente in contemporanea presso la stazione della metro C Pigneto e nella corte della Biblioteca Mameli

INFO UTILI

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: gremese.editore@gmail.com

Green pass obbligatorio