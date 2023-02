Tutto pronto per La Corsa del Ricordo 2023

Dopo il grande successo dell’edizione 2022, la Corsa del Ricordo, che per motivi legati alla pandemia lo scorso anno si è svolta nel mese ottobre, tornerà a corrersi a Roma nel tradizionale mese di febbraio. La data scelta quella di domenica 5, quella più vicina al 10 febbraio, e la gara sarà inserita nel quadro degli eventi che si svolgeranno in occasione del Giorno del Ricordo istituito nel 2004 dal Governo Italiano.

La Corsa del Ricordo, che quest’anno festeggia la X Edizione, organizzata da Asi con il sostegno dell’ ANVGD, come è noto vuole accendere i riflettori, attraverso lo sport, sulle tematiche legate alla tragedia delle foibe e all’esodo delle popolazioni italiane da Fiume, dall’Istria e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra. Sarà come sempre un evento che travalica gli aspetti meramente sportivi, svolgendo una funzione culturale e di risveglio delle coscienze di grandissima rilevanza.

Prevista una nutrita partecipazione di atleti che daranno vita alla competitiva di 10 chilometri, alla 3 chilometri non competitiva e al 6° Trofeo Tokyo 1964, gara di marcia dedicata ad Abdon Pamich, fiumano ed esule, che vinse l’oro Olimpico a Tokyo nel 1964 ed il bronzo a Roma 1960.

Annunciato al via anche il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, a testimonianza della grande risonanza che la manifestazione ha raggiunto nei 10 anni dalla sua prima edizione.

Buona e qualificata anche la partecipazione di alcuni elite runners che animeranno la gara, fra i quali Mohamed Zerrad ,atleta Italiano tesserato per l’atletica Vomano, campione italiano assoluto 2021 nei 1500m. e vincitore Corri per la Befana 2023, che dovrà contendersi la vittoria con il marocchino naturalizzato italiano Razine Marouan , atleta dell’Esercito italiano allenato da Gianni Crepaldi.

In campo femminile la più seria candidata alla vittoria sarà la siciliana Alessia Tuccitto, portacolori della Caivano Runners, campionessa italiana under 23 di mezza maratona 2019, vincitrice nel 2022 della CorriRoma, seconda alla We Run Rome e alla mezza maratona di Terni. Al via anche Sara Carnicelli, tesserata per l’Atletica Vaticana, medaglia di bronzo nei 5000 metri ai Campionati di atletica dei Piccoli Stati d’Europa, e vincitrice della Corsa dei Santi 2021.

Prevista la presenza in gara anche di tre atleti della squadra di Pentathlon Moderno dell’Esercito, Pasquale Oppido, Cristiano Ronzoni e Giulio Gatto, che si cimenteranno per preparare al meglio i prossimi impegni agonistici

La gara si svolgerà, come tradizione, sull’ormai consolidato e competitivo percorso, gestito dai Bancari Romani, che si snoda nel cuore del quartiere Giuliano-Dalmata, attraversando la Città Militare della Cecchignola, con partenza ed arrivo in viale Oscar Sinigaglia dove è posta la stele dedicata ai 300 mila esuli. Il via alle 9.30.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DI ASI CLAUDIO BARBARO

La crescita ed il successo della Corsa del Ricordo sarà ribadito quest’anno, nel quale si festeggia la decima edizione, dalla partecipazione del Ministro Andrea Abodi, che sarà al via in veste di atleta, e dal concreto sostegno delle Istituzioni che da sempre hanno creduto nell’evento organizzato da Asi, in maniera traversale. Siamo orgogliosi, come ente, di questa manifestazione, un vero e proprio fiore all’occhiello che vuole dare memoria di una tragica vicenda storica che ha visto coinvolte le popolazioni Giuliano-Dalmate. Rendo merito a Roberto Cipolletti e all’Asi Lazio per aver fortemente voluto, con una felice intuizione, la Corsa del Ricordo, rispondendo in pieno alla filosofia, sportiva e culturale, di Asi.

LA CORSA DEL RICORDO IL 17 SETTEMBRE 2023 IN ALTRE SETTE CITTA’ ITALIANE-

La Corsa del Ricordo, dopo la splendida esperienza dello scorso ottobre, continuerà a svolgersi in contemporanea (esclusa Roma) in diverse location, da nord a sud della penisola. A Trieste, Milano e San Vito dei Normanni, che hanno ospitato la manifestazione nel 2022, si aggiungeranno certamente quest’anno anche Novara, Catania, Verona e San Felice Circeo, mentre sono in via di definizione accordi con altre città che hanno fatto richiesta di entrare nel circuito. La data scelta da Asi è quella del prossimo 17 settembre, data più prossima al 15 settembre, in cui, nel 1947, divenne operativo il trattato di Parigi firmato il 10 febbraio.

NEW SOUND LEVEL RADIO UFFICIALE DELLA CORSA DEL RICORDO

Per il secondo anno consecutivo la radio ufficiale della X Corsa del Ricordo di Roma sarà New Sound Level. Sintonizzandosi sui 90,00 FM a Roma e sui 96,6 FM sul litorale, sarà possibile ascoltare notizie, interviste e tanto altro sulla Corsa del Ricordo. Domenica 5 febbraio diretta dell’intera giornata.

RITIRO PETTORALI

I pettorali potranno essere ritirare sabato 4 febbraio presso il punto vendita LBM in Via Tuscolana 187/a dalle ore 11,00 alle ore 19,00, oppure domenica 5 febbraio sul luogo del ritrovo entro le ore 8,30.