Ufficio Postale di Colli Aniene: tutti in fila da prima di Natale

A volte a sostenere che ci sono cose vergognose si ha un minimo di ragione.

L’ufficio Postale di Colli Aniene ha il servizio di prenotazione fuori uso da circa metà dicembre ossia da più di un mese.

In questo periodo i tecnici addetti non sono riusciti a riparare il guasto costringendo l’utenza a lunghe file agli sportelli rigorosamente in piedi.

Certo tutto questo non facilita le persone anziane e i mugugni in fila si sprecano.

Neppure le prenotazioni fatte con l’App vengono prese in considerazione.

Un disservizio che sta creando notevole malcontento tra i cittadini del quartiere. Nessuna notizia ancora su quando terminerà questa disfunzione.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.