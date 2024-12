Umberto Persi e Maria Clara Cesarini trionfano nella “Corriamo per l’Autismo”

L’evento “Corriamo per l’Autismo” organizzato dall’ASD Run&Smile per la Onlus Divento Grande con il Patrocinio dell’Assessore all’Ambiente e allo Sport del II Municipio, giunto alla decima edizione, si è svolto domenica 1 dicembre 2024 nell’interno della splendida Villa Ada, fra l’acqua zampillante nel mezzo del bellissimo Lago e la numerosa fauna.

Oltre alle bellezze naturali, per la gioia dei tanti bambini presenti, fra le migliaia di atleti, amici parenti e simpatizzanti giravano anche tantissime comparse di “Super Eroi”

L’iniziativa principale della giornata, è stata la gara podistica competitiva e una non competitiva di 8 km, (32 Giri di 4 km cadauno) alle quale si sono accodati altri per partecipare alla Fun Walk smile, una camminata non competitiva di 4 km Per i più piccoli (6 -12 Anni) si è svolta invece una gara sui 100 metri, con arrivo sotto l’arco gonfiabile.

Per l’importanza l’evento si può definire una grande festa famigliare, gli organizzatori hanno donato a migliaia di persone presenti dei gadget, collane di fiori di plastica e simpatiche parrucche gialle.

L’evento è iniziato con la gara dei bambini, e subito dopo la competitiva, gli atleti in gara hanno goduto dei numerosi applausi al passaggio del secondo giro e all’arrivo dal numerosissimo pubblico posizionato nei pressi dell’arco (punto di partenza e arrivo).

Già da metà gara (4 km) si era delineata l’immagine dei vincitori. Sia Umberto Persi che Maria Clara Cesarini, sono transitati con un cospicuo vantaggio sugli altri concorrenti.

Le premiazioni si sono svolte sul posto a fine gara, sul palco, tra gli uomini, sul gradino più alto Umberto Persi, A.S.D. AT Running ( 00:30:48) sul secondo Giuseppe Pastore LBM Sport Team ( 00:31:32) sul terzo gradino Marco Giovannini Calcaterra Sport ASD ( 00:31:32)

Fra le donne ha vinto Maria Clara Cesarini, Amo e Corro ASD ( 00:36:05) seguita da Adele Suman Berti Runcard ( 00:36:56) il terzo posto è andato a Laura Casasanta G.S. Cat Sport ( 00:39:01)

Sono stati premiati con coppe, due concorrenti con disabilità che hanno partecipato alla gara come riconoscimento a tutti i loro amici/e, premiata all’atleta non vedente Cristina Boccardini che ha corso gli 8 km guidata da una carissima amica entrambe con il logo dell’ASD Atletica Villa De Santis di Roma

Sono state consegnate anche targhe di riconoscimento da diverse Autorità del II Municipio di Roma Capitale.

Abbondante il ristoro finale, oltre alle bevande, dolci e pizzette anche pennette al sugo.

