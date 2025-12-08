Un albero di Natale allestito dai bambini delle case famiglia

Un grande albero di Natale sarà addobbato dai bambini delle case famiglia di Roma Capitale.

L’appuntamento è per martedì 9 dicembre alle ore 16.30, in viale Manzoni 16, presso l’ingresso del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di recente ristrutturato.

L’iniziativa rientra nel programma della terza edizione di Christams for you 2025: una serie di appuntamenti natalizi, promossi dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, rivolti a persone in situazioni di difficoltà, tra cui anziani, bambini ospiti delle case famiglia, nuclei monoparentali e altre categorie fragili.

“Domani – spiega l’assessora Barbara Funari – i bambini delle case famiglia, delle case per madri con bambino, dei centri Sai per donne e bambini saranno i protagonisti di una festa e di un momento di condivisione tutti insieme che servirà anche a rendere più bello l’atrio del Dipartimento e più accogliente l’attesa di chi si rivolge ai nostri servizi. L’albero di Natale comunale, realizzato dalla creatività dei bambini, rappresenterà un simbolo importante di speranza per ricordarci il valore dell’inclusione e dell’attenzione verso l’altro. Ringrazio anche agli operatori che li accompagnano con cura per offrire loro occasioni di svago e di festa”.

