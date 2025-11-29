Un flop il dibattito sull’incontro dei problemi del Quarticciolo

“Vivere Quarticciolo”: un confronto pubblico sul futuro della periferia romana in programma dalle ore 12 alle 13.30 del 28 novembre 2025 nella parrocchia dell’Ascensione di via Manfredonia. “Vivere Quarticciolo”, un titolo carico di significato e responsabilità quello dato dagli organizzatori all’incontro.

Purtroppo l’accogliente Salone è apparso decisamente semivuoto. E questo dato di fatto ci impone di valutare l’evidente disinteresse dei rappresentanti eletti nel municipio V e non solo.

Eppure l’incontro di ieri, nel teatro della Parrocchia dell’Ascensione, voleva occuparsi dei problemi, degli umori e delle sensazioni dei residenti che, per un evidente stato di abbandono, da anni sono in forte credito con le istituzioni centrali e periferiche sui temi del welfare, della sicurezza e della legalità.

A rappresentare il V municipio solo consigliere Mattana e il presidente M. Caliste. Ottimi sono stati gli interventi/appelli del parroco Padre Daniele, di P. Vicari e del prof. M. Fiasco sociologo e quello dell’assessore capitolino alle Periferie Pino Battaglia.

Purtroppo era assente anche quell’opposizione che però è sempre pronta a mostrarsi in prima fila quando promuove o partecipa ad iniziative contro la maggioranza capitolina e municipale a cui addebita le responsabilità maggiori, per tematiche che riguardano soprattutto regione parlamento e governo.

Un Governo e una maggioranza che ha fatto un decreto ad hoc sul modello già adottato per Caivano e nominato anche un commissario straordinario. Ma da allora è partita solo la pur necessaria fase repressiva dei reati legati allo spaccio, con blitz a ripetizione, sequestri ed arresti. Frequenti quelli ai domiciliari.

Nulla purtroppo sul piano del residenziale, della scuola e della cultura e non per ultimo un piano sul commercio, con interventi capaci di riportare la vita e la socialità in un quartiere ormai da anni desertificato dove l’illegalità la fa da padrone.

Un’importante occasione mancata per dibattere gli annosi problemi del Quarticciolo, considerando che la stragrande maggioranza dei residenti è costituito – checché se ne dica e se ne pensi – da brave persone, tra le quali altissima la percentuale di anziani e pensionati, la cui prima richiesta riguarda proprio la sicurezza.

