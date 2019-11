Un laboratorio del sorriso fra gli angeli, a cura del prof. Antonio Perelli

La luce di un grande sorriso ha illuminato I fortunati che hanno partecipato sabato 16 novembre 2019 presso il Circolo La Traccia in via Tor de’ Schiavi a Centocelle, all’evento in ricordo del prof. Antonio Perelli organizzato dai suoi storici amici di scena della compagnia teatrale “Divieto di affissione” .

Filmati audio e video, aneddoti e racconti di persone che sono stati a lui vicine nella vita così come sul palco hanno dipinto una figura di uomo di grande cultura e notevole amabilità e di una personalità che ha saputo riempire di energia positiva il cuore e le menti di tanti. Un’energia che – ne siamo convinti – saprà confluire in ottime iniziative, per chi ne saprà raccogliere l’eredità spirituale.

“Un brindisi affinché i guai siano quanto più piccoli possibile!” ci sussurra dall’alto il nostro Antonio, in occasione dell’inaugurazione del suo nuovo laboratorio teatrale che si ripropone di far divertire e sorridere gli angeli del cielo.

E ce lo sussurra con indosso il suo vecchio costume da “re delle fiabe” di Favolescion, quello che fu, a detta dei più, il suo spettacolo più rappresentativo.

Regalandoci, naturalmente, un grande, meraviglioso Sorriso.

Stefano Federico