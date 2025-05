Un Paese che dimentica i suoi padri: degrado al monumento di Alcide De Gasperi

A pochi metri da San Pietro, proprio davanti all’ex abitazione di Alcide De Gasperi, padre della Repubblica e tra gli artefici dell’Europa moderna, il monumento che lo ricorda versa in uno stato di totale abbandono. E a denunciarlo, con parole dure, è il gruppo capitolino di Azione.

“È una vergogna per Roma”, tuonano il consigliere regionale e segretario romano Alessio D’Amato, insieme ai consiglieri capitolini Flavia De Gregorio, Antonio De Santis e la consigliera municipale Claudina Finelli.

A far scattare l’allarme è stata una nuova visita al sito di via delle Fornaci, dove l’opera dell’artista Maria Dompè – pensata come omaggio simbolico allo statista trentino – appare oggi dimenticata, aggredita dalle erbacce e dalla sporcizia.

Una memoria che si affievolisce tra incuria e silenzi

Non è la prima volta che il monumento finisce sotto i riflettori per il suo degrado. Già lo scorso anno, in occasione del 70° anniversario della morte di De Gasperi, fu necessario un intervento straordinario di pulizia, messo in piedi in fretta e furia con la collaborazione di Municipio XIII, Ama, Zetema e Sovrintendenza Capitolina. L’obiettivo: salvare almeno le apparenze in vista della commemorazione.

Ma il restyling durò poco. Come spesso accade a Roma, lo straordinario è rimasto tale: un lampo fugace nella quotidiana negligenza.

Il problema, stavolta, è tornato a galla con ancora più amarezza: l’irrigazione rotta, l’illuminazione assente, il verde secco e abbandonato. E con essi, il senso stesso della memoria pubblica.

Azione: “Serve un impegno strutturale, non l’ennesimo rattoppo”

Azione non ci sta e annuncia battaglia nelle sedi istituzionali. “Non si può continuare a vivere di interventi occasionali – spiegano i rappresentanti del partito di Calenda –. Ciò che oggi è straordinario deve diventare ordinario. Perché è nell’ordinario che vive la città, nei suoi spazi, nei suoi simboli”.

Il gruppo ha annunciato la presentazione di una mozione urgente in Assemblea Capitolina per chiedere un impegno diretto e strutturale al sindaco Roberto Gualtieri e all’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi: non solo una nuova pulizia, ma un piano di manutenzione regolare per uno dei luoghi più simbolici della Capitale.

Un luogo che parla (o dovrebbe parlare) a tutta l’Europa

Il monumento in via delle Fornaci non è solo un’opera artistica, è un segno civile. È lì, davanti alla casa di De Gasperi, dove lo statista visse gli ultimi anni della sua vita, che si dovrebbe ricordare – ogni giorno – la forza di una visione politica che ha costruito la democrazia italiana e il progetto europeo. Oggi, invece, quel segno si confonde nella trascuratezza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.