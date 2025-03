Un successo la seconda serata gastronomica dedicata a Sua Maestà il Baccalà

Al Ristorante Peperoncino Seafood & Pizza, il 12 marzo 2025, anche la seconda serata gastronomica dedicata a Sua Maestà il Baccalà è stato un vero successo.

Ancora una volta, il protagonista dell’evento è stato il Baccalà, classico intramontabile della cucina italiana, dalle origini umili ma, come avviene in altri casi, nobilitato dalla cucina nostrana.

È stato così che mercoledì scorso, forti dell’esperienza culinaria della scuola napoletana, gli chef del ristorante Peperoncino hanno preparato per la clientela varie squisite portate, tutte a base di ottimo Baccalà nella fattispecie di quel mussillo noto per il suo sapore delicato e consistenza morbida

Il menù della serata ricco e sapido ha richiamato, un nutrito numero di avventori tale da occupare tutti i tavoli del ristorante. Era previsto dal Baccalà fritto in farina di riso, alle Polpettine di Baccalà, al Baccalà alla pasta di Gragnano con Patate, navigando verso una speciale Parmigiana di Baccalà ed anche un profumatissimo Baccalà ceci e alloro.

A prevalere su tutte queste delizie però è stato il Baccalà alla scapéce, cotto cioè alla piastra e insaporito poi con crema di zucchine e fragrante di menta e basilico.

Non è da meravigliarsi se alla fine gli avventori hanno chiesto di rivivere ancora la bella esperienza culinaria.

Per concludere in dolcezza la cena, un’ultima specialità rappresentante della nostrana tradizione dolciaria nonché caposaldo di quella napoletana, un sofficissimo grondante Babà generosamente arrummato.

In conclusione è stato un vero trionfo di creatività e sapori autentici. Visto l’unanime soddisfazione e apprezzamento, il gestore del ristorante Peperoncino ha deciso di replicare presto l’iniziativa.

In questo frattempo al Peperoncino si continuano a preparare giornalmente ottimi piatti a base di pesce e crostacei, molluschi e frutti di mare freschissimi provenienti da Fiumicino, Anzio, Terracina, e Civitavecchia, spaghetti alle vongole, linguine all’astice, risotto ai frutti di mare e tante altre prelibatezze. Ciascun piatto preparato con grande cura da turni di chef provenienti da Napoli o comunque dal napoletano, utilizzando ingredienti freschi e di qualità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.