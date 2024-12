Un successo per il “Giubileo del Municipio V”: tutto esaurito per l’evento a Piazza San Pietro

Una giornata straordinaria attende i residenti del Municipio V l’11 gennaio 2025, in occasione del “Giubileo del Municipio V”, un evento esclusivo che ha già registrato il tutto esaurito.

L’iniziativa, unica nel suo genere, è stata organizzata per celebrare la comunità locale con un’esperienza spirituale e di aggregazione a Piazza San Pietro.

“Siamo il primo municipio ad aver promosso un evento del genere – ha dichiarato il presidente Mauro Caliste – e speriamo di non essere l’unico. È un’occasione speciale per i nostri cittadini, che vivranno un’esperienza di fede e condivisione unica”.

Programma della giornata

L’appuntamento è fissato per le 7 del mattino presso la Porta Angelica, a Piazza San Pietro. Alle 9, i partecipanti avranno il privilegio di assistere all’udienza generale del Papa, un momento di grande suggestione spirituale.

A seguire, alle 11, chi lo desidera potrà attraversare la Porta Santa, un gesto simbolico per ottenere l’indulgenza giubilare.

La giornata si concluderà alle 14 con una messa presso l’altare della Cattedra, all’interno della Basilica di San Pietro, suggellando un’esperienza che si preannuncia emozionante e indimenticabile.

Un successo di partecipazione

I 500 posti messi a disposizione per i cittadini del municipio sono stati prenotati in tempo record, ben prima della scadenza fissata per il 30 dicembre.

“Questa risposta calorosa ci riempie di orgoglio e dimostra l’interesse della nostra comunità per iniziative che uniscono fede e appartenenza al territorio,” ha concluso Caliste.

Un esempio di come il Giubileo possa essere occasione non solo di celebrazione religiosa, ma anche di unione e vicinanza tra istituzioni e cittadini.

