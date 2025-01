Un viaggio immersivo con veterinari, biologi, addestratori

Coltivare buoni propositi e rendere più consapevoli i bambini per prepararli a difendere al meglio il mondo che li circonda e le sue creature. Un viaggio immersivo insieme ai veterinari, biologi, addestratori di Zoomarine per educare i più piccoli al rispetto e alla conoscenza degli animali, anche grazie alla clinica di Primo Soccorso creata dalla Fondazione Zoomarine.

È la mission che il parco alle porte di Roma persegue ormai da diverso tempo, ma nel 2025 l’importanza del loro benessere avrà uno spessore ancora più grande. In occasione dei festeggiamenti per i primi 20 anni di vita del parco la volontà dell’amministratore delegato Alex Mata per questa ricorrenza speciale è proprio quella di coinvolgere ancora di più le famiglie nei progetti educativi dedicati alla tutela dell’ambiente.

Dal 18 gennaio al 30 marzo 2025 sarà disponibile l’apertura del Giardino Zoologico con una serie di live experience insieme al team di professionisti che in prima persona dispenseranno nozioni, consigli, suggerimenti e racconteranno anche dei numerosi salvataggi relativi alle operazioni di soccorso seguite in occasione del ritrovamento di tartarughe spiaggiate sul litorale prese in carico nel Centro di Primo Soccorso della Fondazione Zoomarine, che opera in collaborazione con le forze dell’ordine.

Ogni week-end da gennaio fino a marzo dalle ore 10:30 alle ore 16:30, per tutto il periodo, ad esclusione dei giorni dedicati al Carnevale, il parcheggio è gratuito e acquistando su www.zoomarine.it si ha incluso nel biglietto anche il pranzo completo (escluso le bevande) + il programma Incontra i delfini per ogni persona pagante.

Tra le attrazioni da non perdere: Era dei Dinosauri, Zoo Scuola Guida, Avventura nella Foresta, Draky, Camelot, l’Albero Sapientino, Cinema 4D e l’area giochi dell’Area Zoorassico.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.