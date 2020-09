Una città ibrida tra pubblico, privato e comunità

Venerdi 25 settembre 2020 ore 18.30 c/o Fusolab Via della Bella Villa n.94 per parlare del futuro del Municipio Roma V, delle trasformazioni previste e di quelle da condividere.

Una città, una comunità che insieme vuole scrivere il proprio futuro nel segno del Benessere Comune.

Partecipano:

Maurizio Moretti ( curatore Masterplan Municipio Roma V)

Maurizio Geusa (Carta della qualità P.R.G)

Federico Tomassi (Mappe della diseguaglianza)