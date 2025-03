Una corretta alimentazione e nutrizione in rapporto all’età al CSA Pertini

Un’altro appuntamento da non perdere quello organizzato al Centro Sociale Anziani APS Aceri Sandro Pertini dal CdG con il presidente Saverio Topazio, la vice Anna Benvenuto e da tutti i componenti eletti nelle ultime elezioni.

Il CdG alterna da tempo l’attività al centro su più fronti, da quello turistico esterno, al ballo, passando per i giochi delle carte a quello delle bocce.

Un grosso spazio è stato dato ad alcune ricorrenze e festività, l’ultima in ordine temporale la Festa della Donna dell’8 marzo.

Dopo veri e propri corsi sulla prevenzione che hanno praticamente toccato tutte le problematiche del corpo sia femminile che maschile, questa volta al centro si affronterà un problema complesso e per niente facile quale è quello di una corretta alimentazione e nutrizione in rapporto all’età e questo per convivere nel migliore dei modi con alcune patologie e/o magari prevenirle.

Appuntamento fissato per il 25 marzo alle ore 16:30 ha per titolo “Sarcopenia” che è il progressivo declino della massa e della forza muscolare dovuto all’invecchiamento del corpo umano”. Interverrà la dottoressa Marisa Ageno (nutrizionista). Al termine anche un piccolo rinfresco, sicuramente con tutti alimenti sani.

Visto che questa iniziativa del CdG è indirizzata agli iscritti di entrambi sessi, speriamo che durante il tempo che durerà questa iniziativa gli anziani partecipino in grandissimo numero preferendo magari ascoltare e interloquire per un paio d’ore con chi gli spiega come vivere meglio attraverso una corretta alimentazione, sottraendo quel tempo ad una briscola e tresette in cui ci si cimenta praticamente tutti o quasi i giorni che frequenta il CSA.

Un altra iniziativa importante è l’avvio dei corsi per il corretto utilizzo del defibrillatore di cui tra l’altro il CSA ne è già dotato.

