“Una disperata vitalità” una mostra sul cinema di Pasolini

La mostra, “Una disperata vitalità. Il cinema di Pasolini come amore del vivere dentro le cose, nella vita, nella realtà”, curata dal prof. Francesco Sirleto, nella biblioteca G. Mameli al Pigneto sino al 19 gennaio 2023, ripercorre le motivazioni poetico-letterarie, le ispirazioni filosofico-religiose, le varie fasi di sviluppo e il tragico esito della cinematografia pasoliniana, da “Accattone” fino a 2Salò e le 120 giornate di Sodoma2.

Il titolo è tratto da un verso dell’omonima poesia del 1964, “Una disperata vitalità”, contenuta nella raccolta Poesia in forma di rosa, e rivela la continuità della visione del mondo e della poetica pasoliniane, dalle prime giovanili poesie in dialetto friulano alle successive in lingua italiana, dalla narrativa dei grandi romanzi degli anni cinquanta ai saggi letterari e politici degli anni sessanta e settanta.

La mostra, realizzata in collaborazione con Forum europeo aps, si avvale del patrocinio del Municipio V di Roma Capitale, del Comitato nazionale Pasolini 100, dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, del Cinecircolo romano, nonché del sostegno di Quadrifoglio immobiliare.

Si ringrazia Biblioteche di Roma per aver dato la possibilità di esporla nei locali della Biblioteca Goffredo Mameli, dove si svolgerà anche un evento pubblico a chiusura del periodo espositivo.

Dopo l’esposizione nella Biblioteca, nella quale essa è visibile negli orari di apertura della stessa, la mostra diventerà itinerante a partire dalle scuole medie superiori del territorio.