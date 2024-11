Una domenica magica al Centro Commerciale Casilino

“Urban Witches” è un evento dedicato alla scoperta delle pratiche e delle tradizioni magiche nella società moderna. Un evento imperdibile per scoprire come le pratiche antiche si leghino alla società moderna.

L’appuntamento è il 17 novembre 2024 dalle ore 11:00 alle ore 20:00 presso Fusolab, Centro Commerciale Casilino, in viale della Bella Villa 94 all’Alessandrino.

Nello spazio al coperto, oltre al mercatino esoterico, sarà possibile incontrare gli esperti di divinazione di ogni genere. Chiaramente il programma prevede interventi e workshop a tema per arricchire le proprie conoscenze o fare nuove scoperte.

Programma dei Workshop:

12:00 – Incantesimi Pratici: Magia Lunare

Un seminario per scoprire quali incantesimi si possono svolgere in Luna Calante e quali benefici trarre dalla Luna in questa fase.

14:00 – Luoghi di potere e Altari in Città

15:30 – Energia, le chiavi del tuo potenziale

Conoscere e comprendere le modalità di azione dell’energia è la base di ogni attività magico-spirituale-evolutiva-psicofisica.

17:00 – Il Cerchio Esoterico: la Magia ai Tempi Moderni

Il Cerchio è un punto di incontro e di aggregazione dove tutti sono i benvenuti. Un momento di discussione e di confronto, aperto a tutte quelle persone che vogliono condividere le proprie esperienze, a chi pratica da sempre, a chi si sta avvicinando ora al mondo esoterico, a chi è in cerca di risposte o a chi è semplicemente curioso.

Esperti del settore faranno da mediatori e saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande.

