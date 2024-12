Una giornata di sport a piazza Bologna, evento il 22 dicembre

Domenica 22 Dicembre il Municipio II invita la cittadinanza a partecipare all’evento Una giornata di sport a Piazza Bologna.

La manifestazione si svolge dalle 10 alle ore 13 e Piazza Bologna si trasformerà in una palestra a cielo aperto nella quale le regole dello sport e i segreti dei giochi di strada di una volta saranno illustrati ai bambini e alle famiglie dagli istruttori esperti della Fair Play SSD.

Si tratta della prima manifestazione dedicata alla promozione dello sport tra i bambini, e alla promozione del benessere, della salute e della socialità.

L’obiettivo è quello di creare un’occasione di svago, divertimento e sensibilizzazione alla pratica sportiva, e di restituire la Piazza alle famiglie e ai bambini.

Tantissimi gli sport in cui si potranno cimentare i partecipanti: Badminton, tiro con l’arco, salto in lungo e giochi della tradizione popolare.

Il villaggio dello sport è libero ed aperto a tutti.

Scarica la LOCANDINA e utilizzala come tessera di raccolta punti: per ogni gioco che viene fatto si colleziona un timbro, avuti tutti i timbri si ottiene un gadget!

