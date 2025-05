Una ricetta gustosa con le bucce delle fave

Ebbene sì, miei cari enogastronomi: le bucce delle fave, soprattutto quelle fresche, sono edibili, buonissime, ricche di fibre, minerali e vitamine.

Sono sfiziose sia saltate in padella con olio, aglio e peperoncino, che sbollentate e panate con l’uovo al forno, come una cotoletta.

Questa volta, però le abbiamo usate come condimento per una pasta asciutta ipocalorica.

Ingredienti di base: fave fresche, funghi, salsiccia, aglio, peperoncino.

1) Mettere in padella i funghi a soffriggere con olio, aglio (attenzione a non bruciarlo) e peperoncino.

2) A parte sbollentare le fave e le bucce tagliate a pezzetti, dopo aver tolto il picciolo e il filamento laterale.

3) Scolare bene le fave e le bucce e mantecarle con i funghi.

4) Aggiungere la salsiccia a pezzetti e mantecare; la salsiccia non deve cuocere troppo né troppo poco, è importante per la salute evitare eventuali zoonosi (le malattie che si trasmettono dagli animali all’uomo).

5) Lessare la pasta contemporaneamente alla preparazione del sugo e spadellarla quando è ancora al dente, non c’è cosa peggiore di una pasta asciutta scotta; a piacere aggiungere un trito di prezzemolo e formaggio.

Abbiamo utilizzato porcini congelati, ma si possono usare quelli freschi coltivati, per la salsiccia vi raccomandiamo quella che vende la macelleria Macchiagodena.

Per il vino abbiamo optato per il Ciliegiolo Cantina Ricci di Orbetello: è un vino elegante tipico della Maremma, rosso rubino con riflessi violacei, tannini eleganti; note olfattive di frutta rossa ovviamente ciliegia e lampone; al palato ben strutturato ed equilibrato; questo autoctono toscano si è rilevato molto appropriato per una pietanza di stagione economica, ipocalorica, meno di 400 calorie a porzione, armoniosa, molto sapida e talmente appagante, che non si sente l’esigenza del secondo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.