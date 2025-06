Una tromba d’aria scoperchia una parte della copertura del Mercato Insieme

Erano da poco passate le ore 16 di sabato 28 giugno quando, senza nessun segnale premonitore, una piccola tromba d’aria si è abbattuta sul mercato Insieme di viale della Primavera danneggiando la copertura posta sopra le corsie di vendita e realizzata con lastre di policarbonato. Fortunatamente nessun danno a persone e questo anche perché il mercato era chiuso al pubblico.

Le forti folate di vento hanno prima strappato quelle lastre di policarbonato dai fissaggi e poi le hanno fatto volare alte nel cielo, tanto che alcune lastre – ci dice il presidente dell’AGS – sono state recuperate in prossimità di via dei Gelsi senza provocare danni a persone, solo qualche vetro rotto e qualche ammaccatura alle auto in sosta.

Sul posto la Polizia Locale che non ha potuto far altro che relazionare sui danni visibili provocati dal veloce e imprevedibile evento.

Domenica mattina il presidente dell’AGS Antonio Rosato si è dato un gran da fare per ripulire gli spazi da pezzi di vetro e i resti di diverse plafoniere frantumate dalla forza del vento. Nel contempo il demoralizzato presidente ha preso contatti con la UOT municipale in quanto con urgenza deve provvedere almeno al ripristino del tessuto ombreggiante al fine di creare le condizioni minime per poter operare e accogliere la clientela.

Insomma, sul mercato Insieme continua a piovere sul bagnato e questo è sicuramente il motivo dello stato di avvilimento del presidente Rosato… non bastava lo stato di una pavimentazione quasi inesistente, di una scala mobile ferma da anni, di bagni quasi impossibile da descrivere e di tanti rifiuti negli spazi adiacenti, ci voleva una tromba d’aria che quasi telecomandata si è divertiva a danneggiare ulteriormente una struttura che, diciamolo, non sembra stimolare gli interessi sia del Municipio V che del Comune di Roma.

