Uno per uno i candidati alla Presidenza del Municipio V

Al quinto municipio per il Movimento Cinque Stelle il candidato è Valentina Coppola (l’ex presidente Boccuzzi è candidato al Comune)

Candidato per il centrosinistra è il vincitore delle Primarie Mauro Caliste.

Per il centrodestra è Daniele Rinaldi.

In corsa per la Presidenza anche Alessandro Barnaba detto Spartacus, per la lista Nerone, Massimo Piccardi per la lista Calenda sindaco, Sabrina Campomassi per REvoluzione Civica e Angelo de Santis con il Popolo della famiglia.