Uno Sguardo Raro, al via la nona edizione del Festival Internazionale

Prende il via oggi la nona edizione di Uno Sguardo Raro – Rare Disease International Film Festival (RDIFF), l’unico festival cinematografico internazionale interamente dedicato alle storie di vita legate a malattie rare e condizioni di diversità.

L’edizione 2024 si svolgerà fino al 1° dicembre portando una serie di proiezioni ed eventi straordinari tra Roma e la Francia.

Una selezione dei migliori corti internazionali sarà presentata a Parigi (22 novembre) al cinema Espace Saint Michel e, il 24 novembre, al cinema le Parterre di Dourdan.

Continuerà poi a Roma e Grottaferrata, coinvolgendo il pubblico in diverse location, tra cui il Cinema Alfellini di Grottaferrata, la Biblioteca Marconi e l’Istituto Cine-TV Roberto Rossellini.

La cerimonia di premiazione si terrà presso la Casa del Cinema di Roma, domenica 1° dicembre.

Tra i protagonisti delle opere selezionate quest’anno spiccano figure di rilievo del cinema italiano, quali Rolando Ravello, attore e regista vincitore del Ciak d’oro per la sceneggiatura di “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, Marina Massironi, David di Donatello per l’interpretazione in “Pane e tulipani” e amatissima per i ruoli comici al fianco di Aldo, Giovanni e Giacomo, Eleonora Cadeddu, la celebre Annuccia di “Un medico in famiglia”, e Diane Fleri, nota al grande pubblico per il ruolo di Francesca in “Mio fratello è figlio unico” di Daniele Luchetti.

Molte e attualissime le tematiche trattate: l’inclusione scolastica e lavorativa, l’amore e la sessualità, la vita dei siblings (i fratelli e le sorelle di persone con malattie rare o disabilità), il ruolo dei caregivers e il viaggio come metafora di crescita e trasformazione.

Coorganizzata con Fabbrica Artistica, l’edizione 2024 di “Uno Sguardo Raro” consolida il sostegno di una rete di istituzioni e partner che supportano la manifestazione fin dalla nascita del progetto, tra cui: l’Osservatorio Malattie Rare, ALLEANZA, IISS Cine-TV Roberto Rossellini, Ability Channel, Heyoka, IFO-Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano, PA Social, Cinema Madison, Biblioteca Marconi (Biblioteche di Roma), Dunp, Radio Aidel22, Fondazione Telethon per la ricerca scientifica e UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare.

Il festival ha ricevuto il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati (per il 1 dicembre), Roma Lazio Film Commission, Regione Lazio, Comune di Roma Assessorato alla Cultura, UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare ed EURORDIS.

Qui ulteriori INFO e il PROGRAMMA DETTAGLIATO.

