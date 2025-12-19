Urge la messa in sicurezza del ponticello su via di Centocelle

La Commissione Trasparenza del V Municipio, convocata per la mattinata del 18 dicembre 2025, si è riunita per fare il punto sulla messa in sicurezza del “ponticello” su via di Centocelle che come si ricorderà è stato reso pericolante in seguito ad un incidente provocato da un mezzo pesante.

Sono anni ormai che proprio perché pericoloso è stato vietato il transito di mezzi pesanti e i primi a pagare sono stati i cittadini residenti che si sono visti con un colpo solo portar via la linea bus 558 e il servizio di Ama per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti, tanto che il sig. G.

Polverari presente in commissione e portavoce delle 146 famiglie residenti nel complesso residenziale ai civici 3-15 sono stati costretti a costituire un gruppo di volontari per venire incontro ad anziani e invalidi per portare i rifiuti ai cassonetti posizionati su via Casilina.

In collegamento online l’Ing. I. De Angelis della UOT municipale che è anche la RUP sul progetto a cui Daniele Rinaldi presidente della commissione ha posto domande precise nel tentativo di arrivare ad una previsione pur approssimativa per arrivare all’esecuzione dei lavori indispensabili per riportare sicurezza e servizi.

Purtroppo è emerso che il progetto presente presso la UOT non è ancora quello esecutivo e che solo dopo il 3 gennaio 2026 ci sarà una conferenza dei Servizi a cui probabilmente ne seguiranno altre.

Insomma le difficoltà aumentano e con i tanti soggetti titolati a dare contributi indispensabili ad arrivare al progetto definitivo e da questo alla Gara d’appalto, all’aggiudicazione della stessa e infine all’inizio dei lavori. Ipotizzato anche che con i tanti soggetti in campo esiste la concreta possibilità di utilizzare il Silenzio Assenso.

Purtroppo va detto che solo recentemente il finanziamento per realizzare l’opera è tornato nella piena disponibilità, in quanto oltre due anni fa il finanziamento iscritto in bilancio era stato dirottato per rispondere ad esigenze delle politiche sociali, cosa su cui invece l’amministrazione municipale avrebbe potuto far pesare maggiormente sul comune di roma per trovare lui i fondi necessari al sociale senza prolungare per altri anni disservizi e mancanza di sicurezza.

Al momento il Municipio ha solo un Progetto di Fattibilità, e l’Ing. De Angelis avverte che qualora ci saranno osservazioni sul progetto inevitabilmente si dovranno apportare modifiche che di conseguenza porteranno all’allungamento dei tempi per l’esecuzione, non quantificabili al momento.

Rinaldi ha sollevato il problema della pedonalizzazione del “Ponticello” a cui non si può prescindere visto anche che ci troviamo a pochi metri dall’acceso al PAC di fronte via degli Angeli.

Rinaldi ha anche sollevato il problema della messa in sicurezza dei pedoni sul tratto di via di Centocelle nel tratto abitato e fino a via degli Angeli, in problema che aveva già posto il residente sig. Polverari a nome delle 146 famiglie residenti.

Il consigliere M. Mattana ha sottolineato che con la realizzazione del varco al PAC voluto dai cittadini residenti e non solo, è indispensabile la messa in sicurezza da perseguire anche attraverso il potenziamento dell’illuminazione pubblica, infine ATAC che deve tornare ad ottimizzare la Linea del 558.

Mattana ha anche ravvisato la necessità di realizzare un attraversamento rialzato in prossimità fermata. Entro il mese di gennaio 2026 ci sarà sicuramente una nuova commissione, difficile però essere ottimisti sui tempi !

