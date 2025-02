Urge mettere in sicurezza viale delle Gardenie e l’incrocio con via delle Celidonie

Purtroppo non ci sono buone nuove per la messa in sicurezza di viale delle Gardenie. È questo quello che è emerso in una commissione congiunta LL.PP- Commercio del V Municipio a cui grazie ai presidenti Butitta e Pietrosanti, siamo stati invitati a partecipare insieme a Tonino Rosato, presidente dell’AGS del Mercato Insieme.

È intervenuta anche la responsabile della Manutenzione Stradale Ing. Isabella De Angelis a cui abbiamo fatto presente lo stato di pericolo di via delle Gardenie, dovuto allo stato in cui versa il manto stradale, ammalorato come pochi nel V municipio, e sul quale transita un consistente volume di traffico privato e una mezza dozzina di linee di bus pubblici.

A questo va aggiunto lo stato di pericolo dell’incrocio con via delle Celidonie ritenuto dalla Polizia Locale tra i più pericolosi dell’intero municipio con incidenti quasi a carattere giornaliero.

Ci sono richieste per rivedere sia la segnaletica orizzontale che verticale e probabilmente la sosta, visto che la visuale dell’incrocio è praticamente nulla proprio per le auto in sosta. A nulla sembra essere servito il Segnale dei 30km ora e della presenza di dossi. Anzi, nonostante questo, in un recente incidente, è stato semidemolito il dehors del Psicobar per fortuna senza nessun cliente al suo interno.

Abbiamo chiesto quali sono i criteri con cui il V municipio decide di intervenire su una strada piuttosto che su un’altra, portando ad esempio l’intervento di oltre 400.000 euro di via Vincenzo Cesati, circostanza che ha lasciato sorpresi anche alcuni residenti, tanto era ben messa rispetto a tante altre strade.

Purtroppo su via delle Gardenie c’è un problema a dir poco incredibile, la strada aperta al traffico privato da sempre e da anni a diverse linee di trasporto pubblico, è classificata Spa di fatto privata, visto che il Comune di Roma non l’ha mai presa in carico.

Insomma la “Strada Giusta”, slogan che accompagna il presidente Mauro Caliste fin dalla sua campagna elettorale che lo ha portato a guidare la Giunta Municipale, non sembra calzare bene a via delle Gardenie.

Da qui necessita un impegno particolare per far prendere in carico la strada al fine di intervenire con la massima urgenza alla sua messa in sicurezza ad iniziare dall’incrocio con Celidonie ormai teatro giornaliero di incidenti stradali e su cui è intervenuto anche il consigliere Walter Pacifici con una interrogazione a cui è seguita la risposta dell’ass.re ai LL.PP. Maura Lostia.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.