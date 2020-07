V Municipio, torna Alphaville d’Estate 2020

Dal 30 luglio al 30 agosto 2020 alle ore 21 presso via L. F. Magistris 21 (Pigneto) torna Alphaville d’Estate.

Una attenta selezione dei capolavori della Storia del Cinema curata da Patrizia Salvatori terrà compagnia ai cittadini del Municipio Roma V per trenta giorni densi di contenuti, discussioni e presentazioni sotto le stelle.

“Siamo felici di dare questa ottima notizia – commentano il Presidente della Commissione Cultura e la Vicepresidente Alessandro Stirpe e Monia Maria Medaglia -. Alphaville infatti è una gemma preziosa che da più di 20 anni non solo valorizza la nostra incredibile tradizione cinematografica, ma avvicina le nuove generazioni con percorsi di alfabetizzazione e di educazione alla fruizione consapevole. C’era molta attesa per questa manifestazione e siamo entusiasti che il territorio possa godere di questo storico appuntamento. Abbiamo lavorato senza soluzione di continuità per coadiuvarne la realizzazione nel rispetto di tutte la cautele per la salute e delle procedure. Dobbiamo tornare a vivere il cinema attivamente immergendoci nella sua magia e riscoprendo i suoi segreti.Fino all’ultimo giorno del nostro mandato ci spenderemo all’ennesima potenza per sostenere questa mission e preservare questa esperienza con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione”.