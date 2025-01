Va a vuoto il bando di gara per la gestione del Campo di via Alberini

Brutta battuta di arresto per l’amministrazione del IV municipio che aveva indetto il bando e per i residenti di Colli Aniene che vedono impennarsi i rischi di perdere la partita contro il degrado che potrebbe sorgere attorno e dentro la struttura sportiva di via Alberini.

Il Bando

Il valore della concessione per la durata di 15 anni era di oltre 6 milioni di euro. Potevano partecipare solo realtà che avevano fatto registrare, negli ultimi 3 anni, un fatturato globale non inferiore a 1 milione e 225 mila euro.

La Gara

Solo una realtà, un raggruppamento temporaneo di imprese guidato da ASD Mar.Na Calcio, ha presentato una candidatura ma “la documentazione amministrativa presentata è risultata essere inappropriata”, così come scritto nella determina dirigenziale del 10 gennaio 2025.

L’obiettivo del IV municipio

Il IV municipio voleva valorizzare l’infrastruttura e garantire la sua operatività (per almeno 15 anni) con un operatore economico privato.

L’offerta attesa doveva essere economicamente vantaggiosa, basata sul rapporto qualità-prezzo, assicurando la continuità dei servizi sportivi e l’integrazione con il territorio.

Maledetti spogliatoi

Da sempre ci scontriamo tra la strangolante burocrazia e l’incapacità del sistema Italia (e non solo territoriale) di trovare soluzioni concrete ai problemi. Spesso ci si ritrova con un risultato pratico nullo. Il territorio romano, che conosciamo bene, è pieno di strutture ferme o incomplete ed esposte al degrado.

In estrema sintesi la Asd Tor Sapienza era convinta di proseguire la sua attività nel campo di via Alberini che durava da 9 anni con un prolungamento della gestione rinnovato per molti altri anni visti gli ingenti investimenti fatti all’interno della struttura avuta in gestione ma proprio degli spogliatoi sono stati ritenuti abusivi e questo ha fermato l’iter.

Il Tar del Lazio nel 2021 da ragione dal Tor Sapienza. Nel 2024 il Consiglio di Stato ribalta tutto. Partono nuovi ricorsi, in Cassazione, al Consiglio di Stato e al Tar che verrà discusso a marzo.

Cosa accadrà?

Il IV municipio dovrà riavviare una nuova procedura di gara con (immaginiamo) eventuali modifiche al bando per attrarre più partecipanti.

