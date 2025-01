Vandali al Maximo: minorenni scatenano allarme con due estintori

Domenica 12 gennaio, nel centro commerciale Maximo in via Laurentina, tre minorenni hanno messo in atto un gesto sconsiderato che ha causato il suono di allarme dell’intero centro.

I ragazzi hanno svuotato due estintori su uno dei sensori del sistema antifurto, scatenando il caos e facendo scattare l’allarme.

Nonostante la scena preoccupante, fortunatamente non si sono registrati danni né interruzioni alle attività commerciali.

I Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola sono intervenuti rapidamente, identificando i responsabili, tre minorenni che, con il loro atto vandalico, hanno creato un allarme infondato.

Il gesto, pur non avendo causato danni fisici o economici, è stato considerato un procurato allarme e i giovani sono stati denunciati per il loro comportamento irresponsabile.

L’incidente, seppur spaventoso, non ha avuto gravi conseguenze, e il centro commerciale ha continuato a svolgere regolarmente le sue attività.

Il gesto, che avrebbe potuto causare panico in un contesto di grande affluenza, è stato prontamente sventato dalle forze dell’ordine.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di ristabilire la calma senza ulteriori disagi. Nessuna persona è rimasta ferita e il danno a cose è stato nullo.

