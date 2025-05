Venti italiani al Golden Gala: è show azzurro!

Lo spettacolo azzurro accende la notte del Golden Gala. Saranno 20 gli atleti italiani in gara allo stadio Olimpico di Roma venerdì 6 giugno, dalle 19.15, protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP, quinta tappa della Wanda Diamond League. Fianco a fianco con le altre stelle mondiali dell’evento, il gruppo azzurro è pronto a vivere una serata ricchissima di emozioni e a far divertire il pubblico italiano.

In 5 hanno radici in Lombardia. Il brianzolo Filippo Tortu (Fiamme Gialle) sarà tra i big dei 100 metri insieme al comasco Chituru Ali (Fiamme Gialle): per entrambi lo stadio Olimpico riporta alla memoria le medaglie conquistate nella passata stagione agli Europei di Roma 2024, l’oro di Tortu in staffetta (e il secondo posto nei 200), l’argento di Ali nei 100 metri.

Sul rettilineo sotto la tribuna Monte Mario sfrecceranno insieme a giganti della velocità come Fred Kerley (che è legatissimo a Roma e ha commentato sui social ‘Coming back home’), Trayvon Bromell e l’altro Usa Courtney Lindsey, oltre al keniano Ferdinand Omanyala.

Nei 400 con l’oro olimpico Quincy Hall (Usa) è atteso il lodigiano Edoardo Scotti (Carabinieri) che nel proprio palmares può sfoggiare la vittoria dell’edizione 2020 del Golden Gala, il milanese Matteo Sioli (Euroatletica 2002) recente medaglia di bronzo nell’alto agli Euroindoor ad appena diciannove anni, la bergamasca Marta Zenoni (Luiss) in gara nei 1500, specialità di cui è primatista italiana al coperto.

L’Olimpico è il ‘giardino di casa’ per 4 atleti del Lazio. La tribuna Tevere non vede l’ora di spingere Mattia Furlani (nato a Marino, Castelli Romani, e cresciuto a Rieti) verso un salto ancora più lungo del suo primato personale di 8,38 realizzato proprio a Roma agli Europei. Il Golden Gala è la migliore anteprima della finale mondiale di Tokyo con il greco campione olimpico Miltiadis Tentoglou, il giamaicano Carey McLeod, l’australiano Liam Adcock, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov.

I ‘romanissimi’ Lorenzo Simonelli (Esercito), dell’Eur, e Federico Riva (Fiamme Gialle), di Casal Palocco, faranno il pieno di amici e parenti in tribuna. Simonelli è esploso all’Olimpico con il 13.05 dell’oro d’Europa nei 110 ostacoli (qui trova lo statunitense argento olimpico Daniel Roberts e l’altra star Usa Cordell Tinch) mentre Riva può sorprendere nei 1500 metri, con arrivo sotto la ‘sua’ Curva Sud, tempio del tifo calcistico giallorosso di cui è fedelissimo.

Sotto la Nord salta invece Roberta Bruni (nella foto), di Nazzano, vissuta a lungo a Rieti, primatista italiana dell’asta che ha incassato l’in bocca al lupo di Carlo Verdone su Instagram (“Grandissimi! Date il massimo!”) per la gara casalinga del 6 giugno.

Il Veneto propone 3 azzurri-Golden, tra cui Zane Weir che, arrivato dal Sudafrica ormai da diversi anni, si è stabilito a Schio per diventare un vanto della Nazionale italiana e delle Fiamme Gialle nel peso. La veronese Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) è decollata da Padova fino al sesto posto delle Olimpiadi di Parigi nell’asta: a Roma, oltre a Bruni, il cast include la canadese bronzo olimpico Alysha Newman. È in ascesa il vicentino Manuel Lando (Aeronautica), in bella evidenza nell’alto nelle rassegne internazionali dello scorso inverno.

Sono 2 gli azzurri del Piemonte. Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), valsesiano, di stanza a Torino, ha sfiorato l’impresa della vita alle Olimpiadi di Parigi, chiudendo con un quarto posto che definire prestigioso è poco, peraltro con un fantastico 2,34: nell’alto dell’Olimpico se la vedrà con il trionfatore della finale a cinque cerchi dello Stade de France Hamish Kerr (Nuova Zelanda) e con il sudcoreano campione del mondo indoor Woo Sang-hyeok. La torinese Daisy Osakue (Fiamme Gialle) potrà invece esaltarsi in una gara del disco con tutte le migliori al mondo, tra cui la statunitense Valarie Allman e la croata Sandra Elkasevic, vincitrici degli ultimi quattro ori olimpici (due a testa).

In campo anche altre regioni italiane con 1 atleta. Il Trentino Alto Adige può contare sull’argento olimpico e regina d’Europa Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), protagonista assoluta di questa edizione del Golden Gala dopo aver entusiasmato negli ultimi dodici mesi, regalando anche una doppia medaglia d’oro all’Italia agli Europei di Roma sulla pista dell’Olimpico.

Nei 5000 metri la attende la sfida dei sogni con la keniana campionessa olimpica Beatrice Chebet e l’etiope primatista del mondo Gudaf Tsegay. L’orgoglio della Toscana è il fiorentino Leonardo Fabbri (Aeronautica): Roma gli ricorda l’oro degli Europei, e ci arriva da campione in carica della Wanda Diamond League nel peso, misurandosi con altri colossi come gli statunitensi Joe Kovacs e Payton Otterdahl, il giamaicano Rajindra Campbell, il neozelandese Tom Walsh.

Dalla Sardegna sprinta Dalia Kaddari (Fiamme Oro) nei 200 metri con il bronzo olimpico Brittany Brown, dall’Emilia Romagna la primatista italiana dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), dal Friuli Venezia Giulia un’altra detentrice di un record italiano, Sintayehu Vissa (Fiamme Oro) nei 1500 metri, dalla Campania (ma di stanza a Formia) la triplista Dariya Derkach che incontra la campionessa olimpica Thea LaFond (Dominica).

A tifare per gli azzurri all’Olimpico ci saranno anche gli oltre mille giovani del Palio dei Comuni: 100 squadre da tutta Italia faranno sentire la propria voce dopo essersi confrontate in pista con la staffetta 12×200 per una grande festa di sport.

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE

I biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP si possono acquistare online su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, con prezzi tra 10 e 50 euro (più diritti di prevendita) e riduzioni per gli under 16.

Monte Mario Arrivi: 50 euro (ridotto U16: 35 euro)

Distinti Arrivi: 30 euro (ridotto U16: 25 euro)

Monte Mario Partenze: 25 euro (ridotto U16: 20 euro)

Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto U16: 10 euro)

Curve e Distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto U16: 7 euro).