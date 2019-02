VI Country Race alla Tenuta della Mistica

Torna il 2 giugno 2019 la sesta edizione della Country Race nell’incantevole scenario di uno degli ultimi lembi della Campagna Romana.

Quest’anno cambia un po’ tutta la filosofia della manifestazione, in primo luogo sarà una Corsa non Competitiva di 5 km, aperta a tutti coloro che vorranno cimentarsi; poi seguirà una Corsa per Bambini e genitori o nonni di 2 km (qui si può correre ma anche solo camminare sino ad incontrare i resti meravigliosi dell’Acquedotto Alessandrino).

Non ci saranno premiazioni ma un pacco gara per i primi 200 iscritti. A tutti i partecipanti sarà riservato un punto ristoro lungo il percorso all’altezza dell’Hotel Hampton, ed un ristoro finale all’arrivo (con panini vari tra cui quelli al formaggio del pastore di Mistica).

Nel pomeriggio manifestazione dei rapaci.

Il ricavato della manifestazione verrà devoluto alla casa-famiglia gestita dall’Associazione Volontari “CAPITANO ULTIMO “Onlus:

L’organizzazione della gara sarà curata da DECATHLON PRENESTINA, con l’aiuto degli “Amici del Parco”.

Per le iscrizioni presso il Negozio Decathlon Prenestina: contributo di 5€ per la 5 km; contributo di 2€ per la 2 km.

Sara una bella giornata vissuta all’aria aperta in questo splendido parco tra natura, agricoltura sociale, legalità e tanta solidarietà. Teniamoci tutti stretti questo grande polmone di verde.

Pino Liberotti