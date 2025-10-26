Via delle Acacie: la via più tartassata di Centocelle

Da mesi, abbiamo spesso denunciato come Centocelle, il nostro pur sempre, magnifico quartiere è sottoposto a lavorazioni e scavi in continuazione.

Sono 3/4 anni che per vari motivi, che non stiamo qui a sindacare, diverse strade e marciapiedi della zona centrale di Centocelle vengono “aperti” e poi richiusi senza spesso un ordine temporale.

Via delle Acacie è un classico esempio: nel corso degli ultimi 5/6 anni è stata rivoltata più volte (manutenzione, fibra internet, gas, energia elettrica, ecc.) ed ancora oggigiorno continuano i disagi per i cittadini che hanno la “sventura” di viverci compresi naturalmente gli esercenti che hanno in loco le loro attività commerciali.

Il cantiere dove era ubicato l’ex plesso scolastico Amerigo Vespucci accentua il disagio per la mobilità anche pedonale.

Ultimo regalo è stato ritrovarsi nella via un nuovo attraversamento con strisce pedonali che si va a sommare ai quattro già esistenti, posizionati nello spazio di nemmeno 100 metri, (di cui almeno uno inutile in quanto era in funzione dell’ex scuola elementare ormai abbattuta).

Gli abitanti in zona si chiedono con quale logica si prendono certe iniziative! La ricerca di un parcheggio è diventata una vera chimera per chi è costretto ad usare l’auto (non per sua scelta), e le lungaggini burocratiche per le dismissioni dei cantieri e le riaperture delle strade dalle recinzioni non aiutano il cittadino il quale risulta sempre la vittima sacrificale del “sistema”.

