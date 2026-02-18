Via delle Acacie/ via dei Castani le vie più “tartassate” del V Municipio

Facendomi portavoce, ho raccolto le disperate lamentele dei residenti ed esercenti del tratto via delle Acacie via dei Castani, nel cuore di Centocelle, i quali sono arrivati ad un livello di esasperazione mai raggiunto finora.

Già qualche settimana fa, avevamo evidenziato, attraverso le colonne di Abitare A, le varie vicissitudini che stanno affrontando da anni gli abitanti ed i commercianti di quella porzione di territorio nelle adiacenze dell’incrocio via delle Acacie, via dei Castani, alle prese con continue limitazioni del traffico anche pedonale, per i frequenti lavori di varia natura che naturalmente comportano smottamento della strada e scavi in continuazione.

Possiamo dire che via delle Acacie è la strada “groviera” per eccellenza del V municipio, avendo subito per anni e con grande frequenza questo tipo di lavorazioni.

Oltretutto i lavori di costruzione di 2 fabbricati quasi contigui distanti appena 50 metri, non sostiene la causa della popolazione e dei diversi disabili residenti, che si vedono “sparire” per lunghi periodi i loro posti riservati.

Per tutti, il parcheggio irreperibile e le limitazioni conseguenti stanno creando delle enormi criticità per il vivere quotidiano di ciascuno.

Proprio il 16 febbraio 2026 sono comparsi nuovi cartelli ed indicazioni con strisce rosse per imminenti lavori nell’incrocio semaforico di cui sopra, con dei cartelli indicanti ” …per mobilità sostenibile”: quasi un paradosso, vista la situazione!

Visto che il precedente articolo-denuncia non ha sortito alcun effetto per il beneficio della popolazione, auspichiamo che questo nuovo appello mediatico serva almeno a migliorare la programmazione dei lavori e a non oberare ulteriormente la pazienza di tutti i cittadini del comprensorio.

