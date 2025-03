Viaggio didattico nei luoghi degli eccidi nazisti

Dal 5 al 7 maggio gli istituti scolastici secondari di primo grado di Roma avranno l’occasione di partecipare ad un viaggio didattico-formativo a Gattatico (RE), Fossoli (MO) e Marzabotto (BO), luoghi significativi per la memoria storica del Novecento perché teatro degli eccidi compiuti dai nazisti.

Le scuole potranno aderire dalle ore 12:00 del 31 marzo alle ore 23:59 del 2 aprile.

L’iniziativa di Roma Capitale, nell’ambito del “Progetto Memoria”, si rivolge in particolare alle classi terze delle scuole medie e vuole offrire la possibilità di maturare la memoria di quel che è accaduto nel “secolo breve”, promuovendo la cittadinanza attiva e il contrasto ai fenomeni di intolleranza, xenofobia e fanatismo ideologico.

Ogni scuola potrà partecipare con una classe composta da un numero massimo di 25 alunne e alunni e accompagnata da due docenti, a cui potrà eventualmente aggiungersi un ulteriore insegnante o operatore educativo per alunno con disabilità.

I costi per il trasferimento, l’alloggio, i pasti e le visite guidate saranno integralmente a carico di Roma Capitale.

Il programma, nello specifico, prevede un percorso formativo propedeutico che si terrà venerdì 11 aprile in Campidoglio, il viaggio da lunedì 5 a mercoledì 7 maggio e un evento conclusivo.

La richiesta di adesione potrà essere inviata via Pec all’indirizzo protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it dalle ore 12:00 del 31 marzo alle ore 23:59 del 2 aprile.

I moduli e tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili nelle pagine del dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale.

