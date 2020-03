Videoconsulti: incontra il Medico senza uscire di casa

In questi giorni in cui, a causa del Coronavirus, dobbiamo limitare allo stretto necessario gli spostamenti, anche andare dal medico può essere un problema.

Molti ambulatori sono chiusi e quelli aperti cercano di ridurre il più possibile gli appuntamenti, limitandosi a quelli indifferibili.

Videoconsulti

Ma per chi ha necessità di consultare uno specialista, un aiuto viene da iDoctors, che fornisce la possibilità di prenotare Videoconsulti con molti dei dottori specialisti iscritti al portale.

Basta uno smartphone o un pc (dotato di microfono e webcam) per effettuare tramite www.iDoctors.it una consulenza medica specialistica direttamente da casa propria (anche perché #iorestoacasa).

Il servizio era già attivo da alcuni mesi, principalmente allo scopo di facilitare il contatto con specialisti anche di una città diversa dalla propria o per un secondo parere, per l’esame di un referto o per dettagli in merito ad una patologia. Ma oggi è diventato un valido supporto per evitare, quando possibile, inutili spostamenti.

Sono circa 400 gli specialisti disponibili per questo nuovo servizio e coprono tutte le specializzazioni principali.

Tariffe ridotte

Molti, per venire incontro alle esigenze dei pazienti, stanno applicando tariffe ridotte.

iDoctors, per incoraggiare la riduzione delle tariffe, non percepisce alcun compenso da parte degli specialisti che applicano tariffe più vantaggiose.

Il criterio di scelta del medico e il meccanismo di prenotazione sono del tutto simili a quanto accade per le prenotazioni delle visite in ambulatorio e domiciliari (servizio per cui iDoctors è attivo da 12 anni).

L’utente quindi prima di prenotare può esaminare un profilo completo del medico (tra quasi 10.000 dottori), le recensioni degli altri pazienti (attualmente oltre 88.000 recensioni), i principali campi di interesse e le principali patologie trattate, nonché il prezzo della prestazione.

Come funziona

Ad eccezione dei professionisti che, limitatamente a questo periodo, stanno fornendo il servizio gratuitamente, il pagamento avviene in anticipo con carta di credito.

All’orario concordato medico e paziente si collegano entrambi alla rispettiva area riservata su iDoctors e avviano il consulto. Nel corso della videochiamata possono scambiarsi immagini e documenti. Successivamente possono rimanere in contatto attraverso la messaggistica interna.

E’ semplicissimo da qualunque dispositivo e non richiede l’installazione di alcun programma particolare.