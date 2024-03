Vintage Market Opening il 16 e 17 marzo a San Paolo District

Il 16 e il 17 marzo 2024 torna Vintage Market Opening a San Paolo District, Via Alessandro Severo 48 a Roma. Con oltre 200 espositori, un’area per bambini con attività speciali, un’area food & beverage aperta dalle 10 alle 20 e molte altre novità, sarà un’occasione da non perdere. Questo evento è uno dei più longevi di Roma sin dalla sua creazione nel 2008 e questo è dovuto al caloroso e fedele pubblico che ci continua a seguire con un commovente entusiasmo. Vintage Market è come una famiglia, dove le persone si conoscono e restano in contatto. Sarà il primo evento nella nuova location e non vediamo l’ora di accogliervi, con il nostro consueto calore.

Dopo Piazza Ragusa, torniamo con una nuova location scintillante e tanti espositori, tra amici di vecchia data e piacevoli sorprese: Artigianato, Artisti e Illustratori, Vintage, Handmade, Home Decor, Design e Stilisti, Vinili e Libri, Abbigliamento, Giochi e libri per bambini, Cosmesi Bio, Piante e Fiori, Upcycling, Collezionismo, Musica Live by Indiepanchine, Dj Set by Bizzarro e Frankie Fortyfive e una grande AREA FOOD & BEVERAGE CON FOOD TRUCK. Anche in questa nuova location sarà presente il Farmer’s Market, alleato fedele ormai da qualche anno. Un mercato senza mercanti che accorcia la filiera favorendo l’incontro diretto tra piccolo produttore e consumatore al fine di riscoprire il rapporto con il proprio territorio.

SPECIAL GUEST: EDUGIOCA LUDOBUS

Il Ludobus EduGioca è un furgone attrezzato con materiali ludici principalmente di legno e d’ispirazione popolare, capaci di organizzare attività di gioco, di animazione e di laboratorio. EduGioca rende il gioco “itinerante”, permettendogli di spostarsi in varie situazioni, creando momenti di relazione in luoghi diversi a seconda delle proposte da realizzare e permettendo un diverso grado di coinvolgimento. Al Vintage Market è presente per valorizzare il gioco spontaneo e sociale e favorire nuove relazioni tra bambini e coetanei, i genitori e gli adulti in genere. I giochi portati al Vintage Market diventeranno delle vere e proprie bizzarre installazioni che si mescoleranno con i banchi del mercato. Libertà, Creazione, Immaginazione, energia e condivisione. Ti aspettiamo!

NEXT DATE | 16 e 17 marzo 2024

ORARIO | DALLE 10 ALLE 20

INGRESSO | UP TO YOU (offerta libera)

DOVE | Ex Deposito Atac, San Paolo District (Via Alessandro Severo 48)

COME ARRIVARE

In metro: Fermata San Paolo (Metro B)

In treno: (Stazione Roma Ostiense)

In auto: (Uscita 25 e 26 G.R.A)

LABORATORI PER BAMBINI

Laboratori MARZO _ La Tana di Cipepepè

sabato 16 – ore 15:00

Decoriamo con la tecnica del graffito

Creiamo un quadretto pasquale con la tecnica del graffito.

Dai 5 anni in su

domenica 17 – ore 15:00

Biglietti pasquali con la tecnica del collage

Creiamo un biglietto di auguri da regalare con la tecnica del collage e carta riciclata.

Dai 6 anni in su

Informazioni e prenotazioni: 3494223339 (Nicoletta)

LABORATORI VINTAGE MARKET MARZO – BUBOOKSETTETE

Libreria per bambini

sabato 16 – ore 17:00

Lettura dell’albo illustrato “Il pulcino di Pasqua” + laboratorio creativo

Costruiamo il nostro pulcino che esce fuori dal suo guscio!

Età di lettura 4+

Per prenotazione solo su WhatsApp al numero 350.1015991

domenica 17 – ore 17:00

Lettura dell’albo illustrato “La Famiglia Coniglibianchi” + laboratorio creativo

Scopriamo il mondo dei colori esplorando il mondo intorno a noi!!

Età di lettura 4+

Per prenotazione solo su WhatsApp al numero 350.1015991

LABORATORI IN INGLESE

sabato 16 marzo – 0re 10:45

Let’s build together an Easter mini chest with coconut shells.

Laboratorio creativo a cura di Mary’s bookshelves – english books for Kids.

Età 5/7 anni .

Per prenotazioni solo su WhatsApp: 3898763544

Domenica 17 marzo – Ore 10:45

Little Bunny, little Bunny where are you?

Giochi e attività di pregrafismo. Insieme useremo forbici, colla, pennarelli e pennelli.

Laboratorio a cura di Mary’s bookshelves – english books for Kids.

4/6 anni .

Per prenotazioni solo su WhatsApp: 3898763544

