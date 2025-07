Visita alle case popolari del Comune a Tor Tre Teste

Visita, il 17 luglio 2025, a Tor Tre Teste agli edifici residenziali edilizia pubblica dei assessori alla casa e politica abitative Tobia Zevi e presidente della commissione politiche abitative Yuri Trombetti

Dopo l’incontro conoscitivo dei problemi degli edifici residenziali pubblici degli abitanti di Tor Tre Teste tenutosi presso i locali della parrocchia di San Tommaso d’Aquino, in prossimità dell’assestamento del bilancio del comune di Roma, l’intera commissione politiche abitative, presieduta dal consigliere Yuri Trombetti, e l’assessore alle politiche abitative Yuri Trombetti hanno fatto visita agli edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP) del quartiere.

Hanno così constatare di persona i problemi esposti nel precedente incontro. Nell’occasione c’è stato l’annuncio che i lavori richiesti saranno eseguiti a partire da settembre 2025 per le attività più semplici e a gennaio 2026 (dopo l’approvazione del bilancio annuale) per le attività più complesse e per la raccolta dei pareri dei vigili urbani e dei vigili del fuoco.

L’assessore Tobia Zevi ha evidenziato che la delibera 24 del 2024 accentra nell’ufficio politiche abitative tutti i lavori per gli edifici ERP del comune di Roma che prima venivano demandati all’ufficio SIMU e all’Ufficio Lavori Pubblici, aumentando lo stanziamento loro dedicato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.