VIVI Cinema e Teatro, nuovi carnet in vendita dal 4 gennaio

Saranno in vendita dalla mattina di giovedì 4 gennaio 2024 i nuovi carnet di ViviCinema&teatro Roma che prevedono sei ingressi ai cinema e 3 ai teatri convenzionati al prezzo di 25 euro.

Potranno essere acquistati online sulla piattaforma www.vivicinemaeteatro.it a partire dalle ore 10 di giovedì 4 e fino alla mezzanotte del 15 gennaio 2024 (salvo esaurimento dei carnet disponibili).

I carnet messi a disposizione del pubblico diventano in questa edizione poco meno di 20mila (19.350), contro i 9.300 dell’anno scorso e i 7.000 dell’edizione 2021/2022.

La vendita on line dei primi 12.500 carnet, avviata il 22 dicembre, si è esaurita in meno di 48 ore e visto il successo dell’iniziativa l’Amministrazione Capitolina ha deciso – con una delibera proposta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, e approvata dalla Giunta di Roma Capitale il 28 dicembre 2023 – di destinare ulteriori 438.400 euro all’iniziativa, in modo da poter mettere in vendita 6.850 nuovi carnet.

Il provvedimento amplia così l’offerta promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dalla Camera di Commercio di Roma e realizzata in collaborazione con l’Associazione Esercenti Cinema del Lazio (Anec Lazio), l’Associazione Teatri Privati Italiani (Atip) e l’Unione Teatri di Roma (Utr), portando così a oltre un milione di euro (1.038.400 euro) il totale stanziato dall’Amministrazione capitolina, che si aggiunge ai 200.000 euro destinati a sua volta dalla Camera di Commercio di Roma.

Il progetto ViviCinema&Teatro Roma ha il duplice obiettivo di valorizzare il settore cittadino dello spettacolo, sostenendone l’offerta, e di promuovere la partecipazione delle persone alla vita culturale di Roma.

Tutte le informazioni, costantemente aggiornate, sulla vendita dei carnet, le sale aderenti, l’offerta di spettacoli e le modalità e le condizioni di utilizzo sono disponibili sempre sulla piattaforma web www.vivicinemaeteatro.it che mette in rete i cinema e i teatri aderenti.

“Vista la grande adesione dei cittadini a questa terza edizione di ViviCinema&Teatro, l’Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di destinare ulteriori fondi per consentire a un numero ancora più ampio di persone di usufruire di questa iniziativa. Il successo è legato senz’altro a una domanda diffusa di cultura, un bisogno al quale l’Amministrazione di Roma ha risposto anche con questa iniziativa, che mi auguro si traduca in un buon risultato per gli esercenti e i gestori delle sale. Riavvicinare le persone al cinema e al teatro e promuovere il consumo di cultura in un contesto di socializzazione erano del resto gli obiettivi centrali di questo nostro progetto, che abbiamo voluto potenziare e rendere ancora più accessibile, con il contributo della Camera di Commercio di Roma e l’adesione delle associazioni di categoria”, così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.