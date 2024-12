ViviCinema&Teatro: caos online e lunghe file per i carnet scontati

La cultura si fa più vicina, ma non senza qualche intoppo. Per il quarto anno consecutivo, il Comune di Roma ha dato il via all’iniziativa ViviCinema&Teatro, pensata per rendere cinema e teatri più accessibili grazie a carnet scontati.

Sono 13.559 i carnet messi a disposizione, grazie all’adesione di 29 teatri e 22 cinema, per un totale di 112 schermi distribuiti nella Capitale. Gli spettatori possono acquistare i carnet sia online, tramite il portale vivicinemateatro.it, sia nelle biglietterie fisiche dei teatri e delle sale partecipanti.

L’apertura ufficiale delle vendite, scattata il 27 dicembre alle 15, ha visto un vero e proprio assalto alle piattaforme. Migliaia di cittadini si sono riversati sul sito, mandando letteralmente in tilt il sistema.

Disservizi e difficoltà nella gestione:

Secondo quanto riportato dal consigliere comunale Federico Rocca (FdI), “da sabato migliaia di cittadini sono rimasti bloccati sul sito vivicinemateatro.it, aspettando invano di acquistare i biglietti”.

Il messaggio dopo l’attesa

“Ci scusiamo per le lunghe attese dovute all’altissimo numero di connessioni che simultaneamente hanno fatto accesso alla piattaforma” si legge sul sito messo a disposizione per prenotare i carnet “si rassicura l’utenza che siamo impegnati per risolvere questo problema nel più breve tempo possibile” viene chiarito nello stesso portale sotto la scritta “sito in manutenzione”.

Ma non è finita qui: anche chi ha tentato di acquistare i carnet presso le biglietterie fisiche ha incontrato difficoltà. “È una cosa ridicola, non so da chi è stato pensato ma è la solita presa in giro. Sono 2 giorni che tento di comprare il carnet“. Tuona Annalisa dopo una lunga attesa.

“Mi chiedo chi siano i fornitori ai Roma Capitale affida la gestione dei propri servizi e se siano dotati di un sistema idoneo per far fronte a queste iniziative – ha obiettato Federico Rocca, presidente della commissione trasparenza del Comune. Il consigliere ha inoltre annunciato che presenterà un’interrogazione “affinché siano accertate le responsabilità ed eventuali penali”.

L’iniziativa: tra entusiasmo e polemiche

L’enorme partecipazione dimostra l’interesse e l’apprezzamento dei romani per un progetto che rende la cultura più accessibile. Tuttavia, l’organizzazione sembra non aver retto alla domanda record.

Nonostante le criticità, ViviCinema&Teatro rimane un’opportunità unica per avvicinare il pubblico alla magia del grande schermo e del palcoscenico, confermando l’importanza di iniziative che uniscono sostegno al settore culturale e inclusività.

