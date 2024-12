Volley: la Ventiduesima edizione del Premio Milita

Torna l’appuntamento con il Premio Milita, tradizionale riconoscimento assegnato dalla FIPAV Lazio alle eccellenze regionali che si sono particolarmente distinte nel corso dell’anno solare.

La cerimonia di consegna del prestigioso premio pallavolistico si svolgerà mercoledì 11 dicembre 2024, a partire dalle ore 20:00, presso lo storico Circolo del Tennis del Foro Italico a partire dalle ore 20:00.

Ormai più che maggiorenne, la kermesse natalizia ha premiato, negli anni, nomi del calibro di Giovanni Malagò, Simonetta Avalle, Daniele Lupo, Totò Rossini, Jacopo Volpi e ha riconosciuto, con titoli speciali, il lavoro di tantissimi protagonisti del volley.

Insomma, un’onorificenza che ha abbracciato tutti gli ambiti della pallavolo dal campo, alla panchina fino ad arrivare alle figure dirigenziali e giornalistiche.

In un anno trionfale come questo, dopo lo storico oro olimpico dell’Italvolley femminile a Parigi, l’evento sarà più che mai lieto, e atteso perché il cui vincitore o vincitrice resta top secret.

Edizione 2002: Manuela Leggeri, Mauro Petetta, Roberto Santilli, Paolo – Porcari, Roberto Vannicelli – Premio Speciale: Luciano Cecchi –

Edizione 2003:- Luca Cristofani, Mario Barbiero – Premio speciale: Giampaolo Montali Premi Lazio: Massimo Dagioni, Paola Croce, Silvano Valeriani

Edizione 2004: Lucilla Perrotta – Premio speciale: Maurizio Conti e Stefano Cesare –

Edizione 2005:-Gian Paolo Montali, Giovanni Malagò – Premio speciale: Rosalba Randazzo – Premio Lazio: Antonio De Paola, Francesco Giontella

Edizione 2006:- Massimo Mezzaroma, Giordano Mattera – Premio speciale: Aldo Chiurchiù

Edizione 2007:- Roberto Rondoni – Premio speciale: Paola Croce, Francesco Giontella

Edizione 2008: – Francesco Giontella, Bruno Morganti – Premio speciale: Luca Tomassi, Pietro Conti

Edizione 2009: – Massimo Barbolini – Premio Speciale – Bruno Morace – Premio Speciale – Gianrio Falivene – Premio Lazio Giovani: Debora Allegretti, M.Roma Volley, Globo Sora

Edizione 2010: – Ivan Zaytsev – Premi speciali: Silvia Fanella, Barbara Campanari – Premio Lazio: Floro Bocci –

