Voucher sportivi 2025-2026, domande fino al 7 settembre

C’è tempo fino al 7 settembre per richiedere il bonus da 500 euro per lo sport per l’annualità 2025-2026.

Le famiglie romane potranno scegliere una tra le 254 strutture sportive che hanno aderito e poi fare domanda per accedere al sostegno tramite l’accesso alla piattaforma telematica di questo sito.

In totale sono stati stanziati 1,5 milioni: il provvedimento è stato confermato per il terzo anno consecutivo con l’obiettivo di agevolare la pratica sportiva a Roma.

La misura è rivolta a ragazzi e ragazze da 5 a 16 anni con Isee fino a 40mila euro. Per le persone con disabilità non esiste alcun vincolo, né di età e né di reddito.

In due anni sono stati erogati voucher sport ad oltre 10 mila ragazze e ragazzi romani.

Per conoscere meglio i dettagli, visitare la pagina dedicata del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

