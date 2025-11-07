Voucher sportivi 2025/2026, online le graduatorie dei beneficiari

Sono online le graduatorie dei voucher sportivi 2025-2026 a sostegno di persone con disabilità e di ragazze e ragazzi fra i 5 e i 16 anni.

Roma Capitale ha infatti stanziato € 1.500.000,00 per supportare le famiglie, promuovendo lo sport come disciplina chiave per il benessere della comunità.

Per formalizzare l’iscrizione a titolo gratuito, i beneficiari dovranno recarsi entro il 21 febbraio 2026 presso la struttura sportiva corrispondente al proprio numero di protocollo in graduatoria.

Sarà necessario esibire la “ricevuta” (in formato cartaceo o PDF) rilasciata dal Sistema, che attesti lo stesso numero di protocollo presente nelle liste.

Per maggiori informazioni e scoprire se sei destinatario dei voucher, tieni a portata di mano il numero di protocollo della tua domanda e consulta la pagina a cura del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda dove sono pubblicate le graduatorie.

