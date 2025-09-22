Walkabout + workshop a Tor Tre Teste il 17 ottobre

Venerdì 17 ottobre alle ore 17 da TerzoTempo, presso impianto di atletica e rugby “Antonio Nori in Largo Serafino Cevasco)

Walkabout + workshop Elogio del tre. Teste, Vele e Suburbi

Si tratta di un libro autobiografico di Vincenzo Luciani che ha incarnato il genius loci di Tor Tre Teste nella sua evoluzione urbana negli ultimi decenni. Tre sono le Teste che appaiono nel bassorilievo scolpito su un sarcofago, un’opera funebre romana ritrovata in quella zona poi definita Tor Tre Teste. Tre sono i quartieri, Tor Tre Teste, Alessandrino e Quarticciolo che condividono il Parco. Tre sono le vele della chiesa dedicata a Dio Padre Misericordioso, realizzata dall’architetto Meier in occasione del Giubileo del 2000. Dopotutto “Omne trinum est perfectum” significa: “Ogni cosa trina è perfetta”, esprime il concetto cabalistico del carattere sacro del numero tre.

Il workshop coinvolgerà alcuni protagonisti delle comunità territoriali, per trarre dalle registrazioni delle conversazioni dei podcast da georeferenziare.

Si tratterà dei tre quartieri, Tor Tre Teste, Alessandrino e Quarticciolo, che condividono il Parco. Delle criticità e delle opportunità di quel territorio all’estrema periferia sud-est della Capitale. Con: Carlo Infante, Vincenzo Luciani, AbitareA-giornale di Roma Est e altre comunità territoriali

MODALITÀ DI ACCESSO: Libero, con prenotazione consigliata

Bus: 556, 312, 552, 451. Ingresso accessibile in sedia a rotelle

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.