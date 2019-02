XMILIA, la V edizione della corsa il 24 febbraio 2019

La gara, sulla distanza di dieci miglia romane (km 14.800) ideata dal generale Giangiacomo Calligaris e a lui intitolata, è stata ripristinata da Gianfranco Balsamo dell’LBM Sport Team, con il sostegno della Fidal Lazio ed è valevole come gara regionale di corsa su strada.

La gara si disputerà a Roma domenica 24 febbraio 2019, con partenza alle ore 09:30 da Viale dell’Archiginnasio e arrivo in Via Montpellier, salvo diverse disposizioni da parte di Roma Capitale. La gara è inserita nel calendario regionale FIDAL. Ritrovo dalle ore 8:30 in Via Montpellier.

La XMILIA aderisce al progetto e si colloca tra le 8 gare facenti parte del GRAN PRIX denominato “UNA STRADA PER L’ATLETICA”, circuito articolato sulla partecipazione a corse su strada facenti parte già da anni del contesto organizzativo regionale, che promuove la sinergia tra organizzatori, valorizza la partecipazione dei singoli atleti e sostiene le attività giovanili contestualizzate in ognuna delle gare facenti parte del circuito.

Modalità di iscrizione alla XMilia Le iscrizioni si potranno effettuare: di persona presso LBM SPORT, Via Tuscolana 187/A – di persona presso LBM SPORT 2, Viale Somalia 13/15 – via fax allo 06.233213966 o in allegato via email a roma@tds-live.com, scaricando gli appositi moduli dal sito www.xmilia.it, alla sezione Iscrizione o online Online tramite il sistema ENTERNOW

QUOTA DI ISCRIZIONE La quota è di 17€ da pagare all’atto dell’iscrizione tramite carta di credito (sistema ENTERNOW) o con bonifico bancario. Per tutti coloro che pagheranno al ritiro del pettorale è prevista la quota maggiorata di 2€. Sarà garantito il pettorale agli atleti iscritti che pagheranno al ritiro del pettorale solo fino a un’ora prima della partenza della gara.

SCADENZA ISCRIZIONI Quest’anno chiunque invierà la propria adesione completa di pagamento entro martedì 12 Febbraio 2019 avrà diritto al pettorale personalizzato. Ci si potrà comunque iscrivere fino a martedì 19 febbraio 2019 alle ore 21:00. Sarà garantito il pettorale agli atleti iscritti che pagheranno al ritiro del pettorale solo fino a un’ora prima della partenza della gara. Non sono previste iscrizioni la mattina della gara previo consenso del Comitato Organizzatore, con una maggiorazione di 2€ sulla quota di iscrizione

MODALITÀ DI PAGAMENTO La quota di iscrizione potrà essere regolata: – in contanti all’ atto dell’iscrizione c/o il punto di raccolta iscrizioni LBM Sport in via Tuscolana 187/A o LBM SPORT 2 in Viale Somalia 13/15 – Con bonifico bancario. IBAN: IT 06U0569603213000005341X86 intestato a LBM SPORT TEAM. Nella causale, per i singoli, è necessario specificare “XMILIA Cognome e Nome dell’atleta”. Per le società è necessario specificare “XMILIA Nome Società Totale atleti”.

– Con carta di credito tramite il sistema di iscrizione online ENTERNOW

RITIRO PETTORALI Il ritiro dei pettorali avverrà presso il negozio LBM SPORT, Via Tuscolana 187/A il 23 febbraio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Non è prevista la consegna dei pettorali la mattina della gara se non per gli iscritti provenienti da fuori provincia. Il pacco gara, che consiste in una maglia tecnica, sarà consegnato alla restituzione del chip, alla termine della gara.

PROVA DI EFFICIENZA OPERATIVA (PEO) XMILIA sarà valida, per tutti i militari in servizio, come prova di corsa piana sui 3000 mt. I partecipanti dovranno attenersi ai seguenti tempi di riferimento

RISTORI I punti di ristoro sono previsti secondo il regolamento FIDAL al 5 e 10 km.

SERVIZIO SANITARIO I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara e all’arrivo.

DEPOSITO BORSE Sarà disponibile il servizio di deposito borse con gazebo posizionato in zona arrivo (vialetto a sinistra). Per ogni atleta sarà predisposto un talloncino con numero di pettorale che sarà attaccato alla borsa. La stessa potrà essere ritirata esclusivamente esibendo il pettorale di gara

CRONOMETRAGGIO CON CHIP Il servizio di cronometraggio sarà fornito dalla società TDS, con chip da utilizzare secondo le istruzioni inserite all’interno della busta contenente il pettorale. È previsto il rilevamento cronometrico al passaggio del 10km.

TEMPO MASSIMO Il tempo massimo per la manifestazione competitiva è di 135 minuti. Sarà calcolato per ogni km il rispettivo tempo massimo sulla base di 9 minuti al km, trascorso il quale le strade saranno riaperte alla normale circolazione automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti che intendessero continuare la corsa fuori tale tempo massimo, dovranno attenersi al codice della strada, sollevando da ogni responsabilità la società organizzatrice

Meraviglioso percorso, 10 miglia romane tutto asfaltato e quasi tutto pianeggiante, con al centro del tragitto la grandissima Croce di ferro eretta a Tor Vergata nel 2000 in occasione dell’incontro di Papa Giovanni Paolo II con i giovani di tutto il mondo.

PREMIAZIONI Saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne assoluti con coppe e materiale sportivo, e i primi 5 m/f delle categorie FIDAL. Saranno i primi tre uomini e le prime tre donne con iscrizione Run Card. Saranno premiate le società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo.

PREMI DI CATEGORIA

I primi 5 SM 18/34

Le prime 5 SF 18/34

I primi 5 SM 35

Le prime 5 SF35

I primi 5 SM 40

Le prime 5 SF 40

I primi 5 SM 45

Le prime 5 SF 45

I primi 5 SM 50

Le prime 5 SF 50

I primi 5 SM 55

Le prime 5 SF 55

I primi 5 SM 60

Le prime 5 SF 60

I primi 5 SM 65

Le prime 5 SF 65

I primi 5 SM 70

Le prime 5 SF 70 e oltre

I primi 5 SM 75

I primi 3 SM 80 e oltre