Zerrad e Dabrielli vincono sotto al “Colosseo Quadrato”

È stata una bella serata di sport e solidarietà quella andata in scena ieri all’Eur in occasione della prima edizione della “CF9K Corsa Futurista”, la manifestazione podistica organizzata da Asi Roma in collaborazione con la Asd Oso, che coniuga sport e cultura, ed è inserita nell’ambito delle iniziative del progetto “Sport, Cultura, Movimento” di Roma Capitale.

Una spettacolare gara in notturna che si ispira al movimento culturale del ‘900, e al suo fondatore Filippo Tommaso Marinetti, che vuole fondere gli aspetti più significativi dello sport con quelli della cultura e dell’arte. La Corsa Futurista, nata da un’idea del poliedrico Ferdinando Colloca, atleta e artista oggi patron della manifestazione, è tornata a distanza di 15 anni, dopo le due edizioni di successo che si svolsero all’interno del Circo Massimo. E la risposta dei romani non si è fatta attendere, con oltre 300 partenti ieri sera tra la prova competitiva e non di 9 chilometri lungo un circuito che costeggiava il Palazzo della Civiltà Italiana dell’Eur, e la Peace Mobbing Run, la passeggiata non competitiva che ha lanciato una condanna alle guerre che dilaniano il pianeta.

A dare il via alla gara, lo straordinario campione paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy che dopo lo start ha annunciato i suoi prossimi obiettivi sportivi: “Mi fa piacere essere qui oggi ad assistere ad una corsa così particolare – ha detto Rigi -. Ho ripreso ad allenarmi bene dopo qualche problema fisico, ora punto ad ottenere risultati importanti il prossimo anno agli Europei, poi ci sarà la corsa ai Giochi olimpici del 2028”.

Insieme al campione, al via erano presenti Marco Carotti, presidente Asi Roma, Roberto Cipolletti presidente Asi Lazio e il vice presidente della Commissione Sport di Roma Capitale Federico Rocca che a fine gara ha detto: “Si riprende una evento che si era interrotto e che ora grazie ad una intuizione di Colloca e dell’Asi Roma torna a far correre i romani in un luogo che ben si sposa con le idee del futurismo”.

Il presidente di ASI Nazionale, Claudio Barbaro, ha commentato così il ritorno della Corsa Futurista: “Torna la Corsa Futurista un evento nato con ASI nel 2009 e che si aggiunge nuovamente alle tradizionali corse su strada che rappresentano uno dei punti di forza dell’Ente. La corsa futurista celebra il movimento come simbolo di modernità e ancora oggi è questa la sua visione”.

VITTORIE PER ZERRAD E GABRIELLI

La gara si è sviluppata lungo un circuito nel quartiere Eur da ripetere sette volte. “Un tracciato non proprio semplice per i diversi sali e scendi – ha commentato a fine gara il vincitore della gara maschile Mohamed Zerrad, il romano campione italiano dei 1500 nel 2021 -. Detto questo, mi sono divertito molto perché per tutta la gara ho corso fianco a fianco con il mio amico Gabriele Caroli, riuscendo a superarlo soltanto negli ultimi metri finali”. Zerrad (Atl. Vomano), infatti, ha vinto tagliando il traguardo in 25:54, davanti a Gabriele Caroli (Atl. Cave) in 25:56 e a Luca Scaramucci (X-Solid Sport Lab) in 26:23.

In campo femminile, invece, vittoria in solitaria per Pamela Gabrielli (Runforever Aprilia) che prima del traguardo ha avuto anche il tempo di prendere per mano sua figlia e tagliare il traguardo insieme a lei in 34:16. “A me la gara è piaciuta tantissimo perché correre a Roma in uno scenario così è bello di per sé, poi i tanti sali e scendi mi hanno fatto divertire molto – ha commentato a fine gara la vincitrice”. Per la cronaca, al secondo posto si è piazzata Angela Turchetta (SS Lazio Atl. Leggera) che ha chiuso in 35:49, al terzo Daniela Villa (Go Running) in 37:25.

I VOLTI NOTI ALLA “PEACE MOBBING RUN”

Fra i personaggi che hanno partecipato alla passeggiata non competitiva come testimonial e poi alla gara competitiva “Peace Mobbing Run”, c’erano l’ultra runner più famoso d’Italia Giorgio Calcaterra, il conduttore televisivo e radiofonico da sempre al fianco di Fiorello nei suoi programmi radiofonici e televisivi Mauro Casciari, e lo psichiatra ideatore della Nazionale di calcio italiana “Crazy for Football” Santo Rullo. Alla passeggiata, infine, hanno partecipato anche le due conduttrici radiofoniche Melania Agrimano (RDS) e Federica Elmi (Rai Radio 2) e lo scrittore Alessandro Gatta.