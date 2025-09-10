Zucchine alle stelle, uva da incorniciare: il mercato ortofrutticolo romano cambia volto

L’estate scivola via e la città torna alla sua routine. Con il rientro dalle vacanze non ripartono solo le scuole e gli uffici, ma anche i consumi.

Al Centro Agroalimentare di Roma (CAR) il mercato ortofrutticolo mostra un quadro stabile, in quella settimana di passaggio che segna il tramonto delle produzioni estive e l’arrivo dei sapori autunnali.

Il grande protagonista, però, resta il clima. Le temperature calate bruscamente hanno frenato la produttività di diverse colture.

Risultato? Zucchine sempre più rare e preziose: la romanesca sfiora i 3,50 €/kg, la lunga scura si attesta intorno ai 2,00 €/kg. Una dinamica che ricorda quella di luglio, quando i banchi erano rimasti pieni di prodotti invenduti a causa delle oscillazioni meteo.

Non va meglio per i peperoni di produzione nazionale (1,40 €/kg per il siciliano) e per le verdure a foglia, con cicoria a 1,30 €/kg e lattughe tra 0,90 e 1,10 €/kg. A reggere la scena sono invece i legumi freschi: fagiolini di prima categoria (3,00-3,50 €/kg) e borlotti (3,00-3,10 €/kg) fanno sorridere operatori e consumatori, grazie a qualità e convenienza.

Sul fronte frutta, i banchi si riempiono di colori. L’uva trionfa in ogni variante: la “Italia” a 1,20 €/kg resta un classico, mentre le varietà più pregiate – senza semi o il celebre Pizzutello – raggiungono picchi di 3,40 €/kg. Buona la disponibilità di susine “Claudia” (1,00-1,60 €/kg) e dei primi fichi nazionali (5,00 €/kg). Più in sordina la chiusura di stagione per pesche e nettarine, ferme a 1,50-1,80 €/kg con una domanda ormai fiacca.

«Quello che stiamo vivendo è un mercato di transizione, dove stagionalità e clima dettano i tempi dell’offerta – spiega Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del CAR –. Siamo fiduciosi che con il ritorno in città la domanda tornerà vivace, valorizzando la qualità della nostra produzione».

Un ottimismo condiviso da Valter Giammaria, presidente del CAR: «La possibilità di reperire prodotti freschi, di qualità e con diverse fasce di prezzo è una risorsa per tutta la filiera, dai ristoratori ai piccoli negozi di quartiere. Un mercato efficiente è la prima garanzia per la vitalità del commercio romano».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.