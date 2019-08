23 agosto doppio appuntamento a L’Isola del Cinema

Doppio appuntamento a L’Isola del Cinema la sera del 23 Agosto: in Arena Groupama verrà proiettato alle 21:30 “Il traditore” di Marco Bellocchio, vincitore di sette Nastri D’Argento.

Il film è incentrato sul Boss dei due mondi, secondo una prospettiva inedita e mai studiata prima. La storia del primo grande pentito di mafia, l’uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla Piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata: Tommaso Buscetta.

La serata è anticipata dalla presentazione del libro di Vito Bruschini “Il Traditore della mafia” (Newton Compton Editori), alle 20:00 presso lo Schermo Tevere. Previsto l’intervento anche dell’autore Tonino Rossi, Presidente della Federazione Unitaria Scrittori Italiani. Reading a cura degli attori: Virna Zorzan, Matteo Fasanella e Fabio Morici.

Il maxi processo di Palermo, l’infinito dibattimento che vide alla sbarra oltre 400 mafiosi, si concluse con 19 ergastoli e oltre 2665 anni di condanna, colpendo i vertici di Cosa Nostra, fino ai più semplici fiancheggiatori. Alla base del gigantesco dispositivo giudiziario elaborato dai giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e dagli altri magistrati del pool, ci sono le rivelazioni di un solo uomo, il più famoso pentito della storia italiana: Tommaso Buscetta. “Il Traditore della Mafia” racconta la lunga testimonianza che l’autorevole padrino di Porta Nuova fece a Falcone e Bruschini nel suo racconto è bravissimo a ricostruire con attenzione il lato umano del suo protagonista, a mostrare i suoi dubbi, il cammino da una convinzione ad un cambiamento, la volontà di liberarsi e tenere al sicuro i suoi figli. Bruschini ha scelto di entrare nella sua sfera più intima e quotidiana, presentandoci il “boss dei due mondi” come padre, amante e marito. Buscetta è stato accusato dai suoi compagni di aver tradito Cosa Nostra, e il romanzo ci fa capire “perché” lui non si considera un traditore, ma l’ultimo degli uomini d’onore, accusando i viddani di Totò Riina, di essere loro i veri traditori dello spirito mafioso. Nel tentativo di neutralizzarlo (perché temevano che il suo carisma avrebbe potuto coalizzare i mafiosi scappati), i corleonesi gli massacrarono i familiari: due figli, un fratello, cognati e nipoti, undici parenti in tutto. Grazie alla sua testimonianza, lo Stato finalmente poté comprende e riconosce per la prima volta il fenomeno mafioso. “Il traditore della mafia”, è un libro che ha la forza della denuncia, e con il ritmo incalzante di un thriller ci fa entrare nell’atmosfera di quei terribili anni Ottanta che per molti versi non sono stati ancora del tutto decrittati. In definitiva “Il traditore della mafia”, è un libro che ha nello stesso tempo il pregio di far conoscere alle giovani generazioni (appassionandole) eventi del nostro recente passato che è di fondamentale importanza conoscere, ricordando i nostri uomini migliori e la passione per la giustizia e la verità che li ha mossi anche a rischio della vita, ma ha anche il pregio di far conoscere i falsi miti di una criminalità che promette il paradiso e ti offre soltanto l’inferno.

Orari: L’Isola del Cinema è aperta tutti i giorni dal 13 giugno al 1 settembre 2019, dalle ore 18 alle ore 02

Sale: Le sale dedicate alle proiezioni, agli incontri e agli eventi collaterali sono cinque.

Nella sala Arena e Cinelab si accede con un biglietto a pagamento. La sala Schermo Tevere e la Sala dell’Assunta sono spazi gratuiti.

Biglietti: La Biglietteria per le sale Arena e Cinelab è UNICA, si trova presso la Sala Arena ed è aperta tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 22.30. Il costo dei biglietti è di 6 euro (Arena) e 4 euro (Cinelab)

Dove: Isola Tiberina (Piazza San Bartolomeo all’Isola)

Contatti: Tel. 0690214524 dal lunedì al venerdì, ore 10:00 – 17:00