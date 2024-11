A Centocelle in largo Girolamo Cocconi un’opera da un milione e mezzo

Siamo a Centocelle in largo Girolamo Cocconi su una piccola rotatoria di circa 200 mq dove insistono alcuni alberi e una sgangherata panchina.

Scarso il traffico veicolare e quello pedonale è consistente solo all’entrata e uscita dalla scuola il cui accesso è su via Cocconi.

Da alcune settimane è stata recintata una parte della superficie ed è stato posizionato un prefabbricato da cantiere. Sono anche stati installati pannelli indicativi/pubblicitari in cui viene indicato che si tratta di un’opera legata all’anno Giubilare 2025 realizzata con fondi del PNRR per un importo che sfiora il milione e mezzo di euro. Una somma che non conoscendo nel dettaglio la natura del progetto appare a dir poco spropositata.

Abbiamo anche notato il rifacimento dell’asfalto su via Vincenzo Cesati (da via Tor de Schiavi a vía dei Ciclamini) ma non ci sono cartelli indicativi né dell’impresa e né di altro.

Ma su questo argomento abbiamo pubblicato un articolo a parte.

IL VIDEO

